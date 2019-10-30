كرونوسلاف: النصر بثوب جديد

المصدر: دبي-علي الظاهري

أكد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب فريق النصر، أن مباراة الجولة السادسة لدوري الخليج العربي التي تجمعهم بخورفكان بعد غد السبت، لا تقل أهمية عن جميع المباريات الاخرى، مشيراً إلى ان النصر الحالي مختلف عن الفترة السابقة وارتدى ثوبا جديدا والفريق جاهز للجميع.

وأضاف كرونو في المؤتمر الصحفي أن التحضيرات تميزت بالجدية كما درس منافسه خورفكان؛ الفريق الذي شهد تغييرات على مستوى الجهاز الفني وطريقة اللعب بعد تحليل مبارياته، مشيداً بالأجواء العامة وحالة الفريق بعد الفوز الأخير في الديربي على فريق شباب الأهلي.

وأشار كرونو إلى أن الاستعداد البدني والذهني يؤكد جاهزية الفريق، لافتاً إلى أن "العميد" يفتقد جهود طارق أحمد بسبب تلقي اللاعب 3 بطاقات صفراء في المباريات السابقة.