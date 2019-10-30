تحسن الطقس يقدم انطلاق المباريات 15 دقيقة

المصدر: دبي ـ العوضي النمر

استجابت رابطة المحترفين لنداءات بعض الجماهير بتقديم مواعيد مباريات دوري الخليج العربي، خاصة مع تحسن الطقس وتقدم موعد أذان المغرب والعشاء.

حيث سيتم تقديم مواعيد المباريات 15 دقيقة من الجولة السادسة. وبات الطقس رائعاً خلال الأيام الأخيرة مناسباً للأندية للعب في توقيت مبكر. وتأتي استجابة الرابطة سعياً منها لتشجيع الجماهير على الحضور بأعداد كبيرة في مدرجات ملاعبنا.

وتنطلق الجولة السادسة للدوري غداً، حيث تقام مباريات شباب الأهلي مع عجمان، وكلباء مع بني ياس عند السادسة مساء، فيما ستقام مباراتا الوصل مع حتا والشارقة مع الفجيرة عند الثامنة وخمس وأربعين دقيقة.

وتستأنف مباريات الجولة السادسة بعد غد بلقاءي الوحدة مع الظفرة وخورفكان مع النصر عن السادسة مساء، على أن تقام مباراة الأسبوع والتي تجمع طرفي ديربي العاصمة العين والجزيرة عند الثامنة وخمس وأربعين دقيقة.