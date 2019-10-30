الوحدة وباتنا لا يزال العرض مستمراً

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

رغم قرار لجنة فض المنازعات في اتحاد كرة القدم الذي أصدرته اللجنة خلال اجتماعها مساء أول من أمس بحفظ الشكوى المقدمة من نادي الوحدة ضد لاعبه السابق المغربي مراد باتنا، الذي قام بفسخ تعاقده مع النادي والانضمام إلى الجزيرة مطلع الموسم الحالي.

وذلك بعدما سحب نادي الوحدة شكواه ضد اللاعب أمام اللجنة، إلا أن القضية بين الوحدة وباتنا لم يسدل الستار عليها كلياً وبصفة نهائية، بعد اللغط الذي دار خلال الساعات القليلة الماضية بأن سحب الشكوى يعني غلق ملف القضية تماماً.

وذكر مصدر بنادي الوحدة أن القضية لم تنته تماماً وأنها لا زالت مستمرة، موضحاً أن الوحدة كان قد سار في أكثر من اتجاه في قضيته مع اللاعب، إذ تقدم أولاً باستئناف قرار لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين لقيد اللاعب في بداية الموسم في كشوفات الجزيرة رغم ارتباطه بعقد مع نادي الوحدة.

حيث يعتبر تسجيل اللاعب باطلاً كونه مرتبطاً بعقد مع النادي حتى نهاية الموسم الحالي، خصوصاً وأن النادي استغرب في الوقت نفسه من استناد اتحاد الكرة إلى فتوى غير ملزمة من الاتحاد الدولي.

بإمكانية قيد اللاعب لحين الانتهاء من الفصل في القضية، بناء على لوائح الاتحاد الداخلية فيما يتعلق بأوضاع وانتقالات اللاعبين، التي اعتبرها الوحدة غير موجودة بالأساس وتفتح الطريق أمام لاعبين آخرين للإخلال بعقودهم، وهي الشكوى التي لازالت قائمة أمام هيئة التحكيم.

اتفاق

وأضاف المصدر لـ «البيان الرياضي» أن القضية الثانية التي لازالت قائمة بين النادي وباتنا في الفيفا بعدما تقدم اللاعب بشكوى إلى الاتحاد الدولي يطلب فيها فسخ عقده من طرف واحد، ورد الوحدة على الفيفا بالأوراق والمستندات، كون الفيفا هو الجهة المختصة بالفصل في النزاعات بين الأندية واللاعبين الأجانب المسجلين خارج اتحاداتهم المحلية.

ولا يزال النادي في انتظار قرار الفيفا حول هذا الأمر والذي سيكون قاطعاً بشأن القضية.

وأفاد أن الشكوى الثالثة أمام لجنة فض المنازعات والتي انتهت بسحب النادي للشكوى، خصوصاً وأن النادي يعتبر اللجنة ليست جهة اختصاص.

وأن الفيفا هو الجهة المنوطة بالنظر في النزاع القائم بين النادي واللاعب، نافياً أن يكون قد تم تسوية أي نوع من الاتفاق بين الوحدة وباتنا على إنهاء النزاع بناء على تسوية مالية، مشدداً على أن الوحدة سيواصل سعيه من أجل الحفاظ على حقوقه وأنه على ثقة بصحة موقفه في القضية.

واستحوذ انتقال باتنا إلى الجزيرة على الكثير من الاهتمام وأصدر الوحدة بعدها بياناُ أكد خلاله على أنه مرتبط بعقد ينتهي بنهاية الموسم الحالي.