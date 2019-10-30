شباب الأهلي.. احتفالية بأصحاب الثلاثية التاريخية

المصدر: دبي - العوضي النمر

احتفى محمد مطر غراب المحلل بقناة دبي الرياضية ولاعب الأهلي الأسبق، بنجوم شباب الأهلي الذين حققوا الفوز بثلاثية البطولات في موسم 74/‏ 75، حينما فاز شباب الأهلي بأول بطولة رسمية في تاريخ النادي وثاني بطولة معتمدة من اتحاد الكرة بعد فوز العروبة «الشارقة حالياً» بأول بطولة دوري في تاريخ الكرة الإماراتية، إضافة إلى الفوز بأول بطولة رمضانية على مستوى الدولة.

وشهد حفل الغداء الذي أقيم بمنزل محمد غراب كلاً من: نجوم شباب الأهلي في ذلك الوقت، أحمد عيسى، عتيق جمعة، سلطان الجوكر، إسماعيل أحمد، محمد سالم (حمدون)، خميس سالمين، عيسى أمان، مطر إبراهيم، عبد اللطيف القرقاوي، عصام العصي، حسن سرور، جمعة المطروشي، محمد حسين.

إضافة إلى بعض اللاعبين السابقين مثل عادل الزرعوني، موسى عباس، الطيب محمد رفيع، حسن عبد الله، إضافة إلى الإعلامي عدنان حمد، وإسماعيل راشد مدير منتخب الإمارات الأول، وشيخ المعلقين علي حميد، والإعلاميين: محمد الجوكر وعمران محمد.

لمسة إنسانية

وتعتبر تلك اللمسة الشخصية من محمد مطر غراب إنسانية بالمقام الأول، واستمراراً للعلاقات الإنسانية المتميزة التي يشتهر بها شباب الأهلي، وكانت فرصة للحضور بتذكر ذكريات الزمن الجميل، حيث كانت المنافسة حين ذاك بين «الوحدة» و«الشباب»، اللذيْن ظلا يتنافسان بقوة على الدروع والكؤوس التي قُدّمت في تلك الفترة.

وجاءت البداية المنظمة لإقامة المسابقة لموسهما الثاني كانت في موسم 1974- 1975 وهو الموسم الذي شهد تتويج الأهلي بلقبه الأول متغلباً على الفرق الخمسة الأخرى التي شاركت في هذه النسخة وهي الوصل والنصر من دبي والشارقة وعمان والوحدة رأس الخيمة.

أقيمت المسابقة بنظام الدوري من دورين وانحصرت المنافسة في النهاية وقبل الختام بجولة بين فريقي الأهلي والشارقة، وكان الحسم الأهلاوي والتتويج الأول للأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين في دبي وكان الأهلي يملك 16 نقطة وللشارقة 12 نقطة.

وفاز الأهلي 2-1، وأعلن عن فوز الأهلي قبل نهاية الدوري بجولة، ثم أضاف إليها بطولة الكأس بعد أيام قليلة ليصبح أول فريق في تاريخ كرة الإمارات يجمع بين لقبي الدوري والكأس وأيضاً البطولة الرمضانية التي عاد بها من الشارقة عندما هزم العروبة.

ذكريات النجوم

تحدث عدد من النجوم السابقين عن ذكريات تلك الفترة، حيث تذكر أحمد عيسى مباراة الوحدة مع منتخب جيش الكويت عام 73 والتي أقيمت على ملعب الخليج في الشارقة، الذي تقدم بنتيجة هدفين دون مقابل ولكن الوحدة نجح في العودة للمباراة والفوز بنتيجة ثلاثة مقابل هدفين، كما تحدث سلطان الجوكر عن حكاية لعبه وانتقاله المتعدد بين فرق دبي والشارقة قبل أن يستقر في الأهلي.

كما تحدث الدكتور محمد سهيل «حمدون» عن ذكرياته الكروي وقصة بعض أهدافه التي سجلها، وتحدث كذلك محمد حسين الشهير بـ«انطحني» عن مشواره الكروي وانتقاله للوحدة والتدريب تحت يد الكابتن شحتة أول مدرب للأهلي.