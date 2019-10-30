«دار الزين» تنتظر الجزيرة والعين

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

تترقب الجماهير القمة 23 التي تجمع الجزيرة والعين الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد في الجولة 6 للدوري.

والتي ألقت بظلالها على جماهير الفريقين منذ أيام فأطلق جماهير «الزعيم» هاشتاق «ليلة الرقم الصعب» احتفالاً بالفوز العريض على الفجيرة 7/‏‏ 1، ولم تترك الجماهير الجزراوية منافسها التقليدي وردت بهشتاق «عموري الرقم الصعب» في إشارة واضحة بأن «عموري» أصبح جزراوياً بعد سنوات طويلة قضاها في قلعة «الزعيم».

مواجهات الفريقين بمثابة مباريات قمة نظراً لأنهما منافسان على لقب الدوري، وأي نتيجة إيجابية تعزز من الترتيب والنقاط، وتزداد حدة المنافسة بين الفرق الأربعة بتصدر الشارقة حامل اللقب بـ 13 نقطة، والعين وصيفاً بـ 12 نقطة، ويتساوى شباب الأهلي والجزيرة في 10 نقاط، لكن يحتل شباب الأهلي لثالث بفارق الأهداف.

سجل الجزيرة أفضلية تاريخية على منافسه العين في الدوري خلال 11 عاماً ماضية منذ انطلاق عهد الاحتراف 2008 /‏‏2009، حيث فاز في 10 مباريات، مقابل 8 للعين، وتعادل الفريقان في 4 مباريات، كما سجل «فخر أبوظبي» أكبر نتيجة بالفوز 5/‏‏ 1 موسم 2018/‏‏ 2019، وأكبر نتيجة حققها الزعيم 4/‏‏ 1 موسم 2010/‏‏ 2011.

انطلاقة

تستمد قمة «دار الزين» إثارتها وقبل انطلاقها، بخوض عمر عبدالرحمن المباراة بقميص الجزيرة وذلك للمرة الأولى بعد 11 عاماً قضاها عموري في قلعة الزعيم بداية موسم 2008/‏‏ 2009 وحتى الموسم الماضي والذي شهد انتقاله إلى الهلال السعودي، لكن الحظ عاند النجم الكبير وأصيب بالرباط الصليبي مكتفياً بـ 6 مباريات فقط مع الهلال.

وبعد انقطاع عن الملاعب لمدة 6 أشهر، ألقى بظلاله على نتائج المنتخب الوطني في كأس آسيا بفقده أهم الأوراق لدى «الأبيض» في صناعة اللعب، عاد «عموري» مجدداً من باب فخر أبوظبي، هذا الأمر لم يتقبله قطاع كبير من الجماهير العيناوية.

ولذلك فإنه مطالب بتحمل الضغط العيناوي وتقبل النقد، حيث يواجه «عموري» فريقه القديم للمرة الأولى، بعدما تغنت جماهيره بإنجازاته مع الزعيم طيلة 10 سنوات.

غياب

في السياق نفسه رفع «فخر أبوظبي» من وتيرة تحضيراته وخضع الفريق لتمرين استشفائي عقب مباراة اتحاد كلباء والتي حسمها لصالحه 3/‏‏ 2، وتشير المعطيات بأن الفريق كامل العدد عدا غياب المهاجم البرازيلي كينو بداعي الإصابة، في مقابل استرداد صانع الألعاب الموهوب خلفان مبارك لجاهزيته عقب تعافيه من الإصابة.

وتعتبر قمة «دار الزين» اختباراً حقيقياً للمدرب العائد مجدداً إلى صفوف الجزيرة مارسيل كايزر، حيث قاد الفريق أمام خورفكان وحقق فوزاً مهماً خارج ملعبه 3/‏‏ 1، يليه اتحاد كلباء وفاز 3/‏‏ 2، وقد أخفق كايزر في قيادة الجزيرة أمام الإسماعيلي في ذهاب كأس محمد السادس للأندية الأبطال وخسر 2/‏‏0، وذلك بسبب الغيابات المؤثرة والتي شملت الثلاثي الهجومي علي مبخوت، مراد باتنا، وكينو، وصانعي اللعب «عموري» وخلفان مبارك.