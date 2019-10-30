وفد الاتحاد الآسيوي يختتم زيارته بمشروع «أدفانس 11»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتم وفد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس زيارته لمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي ضمن المرحلة الثانية من مشروع (Advance 11) الذي أطلقه الاتحاد الآسيوي في العام الجاري لدعم الاتحادات القارية الأعضاء في مجال الحوكمة الإدارية وتنظيم العمل الإداري.

حيث جاءت الزيارة التي استمرت لمدة يومين استكمالاً للمرحلة الأولى والتي احتوت على مجموعة من الاستبيانات التي قام اتحاد الإمارات لكرة القدم بتعبئتها وإرسالها إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل فترة.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة عضو لجنة التطوير بالاتحاد القاري بعد استقباله للوفد:«يقوم الاتحاد الآسيوي بزيارة الاتحادات الوطنية الأعضاء لمناقشة سبل تطوير عملها الإداري من كافة نواحيه، وهذا يدل على حرص الاتحاد القاري على الارتقاء بالعمل الإداري للاتحادات الوطنية الأعضاء وتطوير كرة القدم في القارة الآسيوية.

ونحن في اتحاد كرة القدم الإماراتي نُرحب بمستشاري الاتحاد الآسيوي معربين عن استعدادنا لاستعراض كافة الملفات الإدارية الخاصة بالاتحاد لمحاولة الاستفادة القصوى من خبراتهم في نقل العمل الإداري إلى أعلى مستوياته لاتحاد كرة القدم».

برنامج

ويرتكز البرنامج على 11 بنداً أساسياً حيث يُمثل كل بند من هذه البنود إدارة معينة أو قسماً وهي: ( الشؤون القانونية والحوكمة، الإعلام والاتصال، التسويق والتبادل التجاري، القيادة والإدارة العامة، المالية وإدارة المخاطر، الموارد البشرية، تقنية المعلومات، إدارة المرافق والصيانة، والدعم اللوجستي، العلاقات العامة مع المساهمين، إدارة المسابقات والمنتخبات والأندية. .