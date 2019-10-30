«عربية التسامح الجامعية» للصالات تنطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يفتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، في السادسة مساء اليوم بصالة نادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي، فعاليات بطولة التسامح العربية الجامعية لكرة قدم الصالات، التي ينظمها الاتحاد الرياضي لمؤسسات التعليم العالي، بالتعاون مع الاتحاد العربي للرياضة الجامعية بمشاركة 13 دولة عربية في الفترة من 30 أكتوبر الجاري وحتى 7 نوفمبر المقبل.

يحضر حفل افتتاح البطولة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية، بالإضافة على عدد من القيادات الرياضية والأكاديمية والشبابية على مستوى الوطن العربي.

يشارك في البطولة الإمارات المستضيف بجانب كل من مصر والسعودية والأردن والكويت وعمان وسوريا والعراق وفلسطين ولبنان واليمن وتونس والجزائر. تم تقسيم المنتخبات المشاركة إلى 3 مجموعات، تلعب بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل إلى الدور ربع النهائي أول وثاني كل مجموعة، بالإضافة إلى منتخبين أفضل ثوالث.