مجيد بوقرة: أدعو اللاعبين إلى إظهار الوجه الحقيقي للذئاب

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

دعا الجزائري مجيد بوقرة مدرب الفجيرة لاعبي فريقه إلى إظهار الوجه الحقيقي للذئاب أمام الشارقة يوم الخميس المقبل، وذلك عندما يحين موعد مباراة الفريقين ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي. وأشار المدرب خلال المؤتمر الصحفي إلى أن شخصية الفريق يجب أن تكون حاضرة. لافتاً إلى أنهم طووا صفحة الهزيمة أمام العين وبات جل تفكيرهم ينصب في كيفية استعادة الذئاب للبريق. ليتمكنوا من العودة من الإمارة الباسمة بنتيجة إيجابية. على الرغم من صعوبة المباراة التي تجمعنا بالشارقة المتصدر، والذي سيلعب من أجل تعويض تعادله أمام حتا.

وقال بوقرة: "نحن أيضاً نسعى لمصالحة الجماهير وإلى تقديم العرض المنتظر"، وألمح إلى اكتمال صفوف الفريق وتعافي كافة المصابين. لكن بوقرة أبدى تحفظاً عن الوجوه التي ستخوض المباراة، نافياً في ذات الوقت أن تكون هزيمة فريقه أمام العين في الشوط الثاني بسبب تراجع مستوى اللياقة لدى لاعبيه.

ونوه بوقرة إلى أن اللعب أمام الشارقة سيكون مختلفاً وقال: "قمنا في الجهاز الفني بتصويب الأخطاء، ولمست رغبة كبيرة وجدية من قبل اللاعبين في مصالحة الجماهير وتعويضهم هزيمة العين، والتي لم يكن يتوقعها أكثر المتشائمين وذلك بعد العرض الجيد الذي قدمه لاعبو الذئاب في الحصة الأولى، لكن أعود وأقول بأن بعض الهفوات أسهمت في استقبال مرمانا لهذا الكم من الأهداف".