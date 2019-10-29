الرمادي: الخسارة لا تؤثر في شباب الأهلي وعجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

قلل المدير الفني لفريق عجمان أيمن الرمادي من تأثير خسارة فريقه وشباب الأهلي في الجولة الماضية لدوري الخليج العربي، قبل مواجهتهما معاً مساء الخميس لحساب الجولة السادسة. وقال الرمادي إن شباب الأهلي يبقى من الفرق الكبيرة والمنافسة دائماً على الألقاب. وخسارته في مباراة لا تُغير فيه شيئا ولا تقلل من مستواه ومكانته. ونفس الشيء ينسحب على فريقه الذي خسر بشكل دراماتيكي من الوحدة. وقال إنه ركز على الإعداد الذهني والفني للاعبيه من بعد الخسارة من الوحدة، مشيراً إلى جاهزية جميع اللاعبين بما فيهم وليد اليماحي لاعب الطرف الأيسر، الذي نقل إلى المستشفى أثناء مباراة الوحدة، ووليام أوسو الذي منحه الطبيب راحة لمدة يومين بسبب شد عضلي خفيف.

وقال الرمادي: "إن طبيعة مباريات الدوري تقود لجميع النتائج، فلا يوجد فريق لا يتعثر"، وأشار إلى أن تركيزه على جمع أكبر عدد من النقاط في الدور الأول بشكل خاص. وأكد على ان جميع الفرق لديها المقدرة على تحقيق النتائج في الملعب، بغض النظر عن الفروقات النظرية على الورق.