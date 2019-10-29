داسيلفا: لم نحصل على الراحة الكافية أسوة بالمنافس السماوي

المصدر: كلباء – محمد فضل

أبدى الأورغوياني خورخي داسيلفا مدرب اتحاد كلباء تخوفه من عدم شفاء لاعبي فريقه قبيل مواجهة بني ياس التي وصفها بالمصيرية، والتي تقام يوم بعد غد الخميس ضمن الجولة السادسة من مسابقة دوري الخليج العربي. مشيراً إلى أن لاعبي فريقه خاضوا قبل 48 ساعة فقط مباراة ماراثونية أمام الجزيرة ولم يحصلوا على الراحة الكافية كالتي حصل عليها بني ياس. منوهاً أن الوقت يبدو غير متكافئ لإجراء مزيد من التحضيرات للمباراة. وعلينا التحضير الجيد للمواجهة.

وأعرب داسيلفا عن أمله في إلغاء بطاقة الحارس جمال السراح، الذي غادر مباراة الجزيرة بالبطاقة الحمراء. وأثبتت الإعادة عدم أحقية الحارس بالحصول عليها. ودعم ذلك محللو القنوات الرياضية الذين أقروا بعدم صحة نيل السراح للبطاقة الحمراء خلال احتكاكه مع اللاعب علي مبخوت. مشيراً إلى أن مغادرة السراح منحت الأفضلية والتفوق للجزيرة. والذي كان يعاني أمامنا قبيل النقص العددي.

وأشار داسيلفا إلى أن بني ياس سيأتي إلى هنا من أجل الفوز، وذلك لتعويض فقدانه خمسة نقاط خلال مباراتين أمام شباب الأهلي وخورفكان الذي تعادل معه في الأسبوع الماضي.

لكن داسيلفا عاد وعبر عن اطمئنانه بتقديم لاعبي فريقه للعرض الجيد. مجدداً ثقته في كافة نجوم الفريق. لافتاً إلى أنهم قادرون على الخروج من هذه الوضعية. وألمح إلى أنه قام بتحليل عدد من المباريات لفريق بني ياس الذي يعتبر من الفرق المتطورة، ووضعه في جدول الترتيب يبدو قريبا من كلباء.