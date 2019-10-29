العنبري: مواجهة الفجيرة صعبة ونتوقع ردة فعل قوية

المصدر: الشارقة - عزالدين جادالله

وصف عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة استعدادات فريقه لمنازلة نظيره الفجيرة بعد غد الخميس في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي بالجيدة كما كشف عن اكتمال صفوف لاعبيه وتوقع أداء قوي من منافسه الفجيرة عطفاً على الخسارة الأخيرة أمام العين مشدداً على أن كل مباريات الدوري تعتبر قوية وصعبة..

وقال العنبري: استعدادتنا للمباراة جيدة وستكتمل في التدريبين القادمين" وكشف المدرب عن اكتمال عودة جميع لاعبيه المصابين والموقوفين للمشاركة ولا نفقد جهود أي لاعب وكل قائمة الفريق تحت طلب الجهاز الفني وأتمنى أن ننجح في تقديم مستوى جيد" .

وعن المباراة قال:" نحن كجهاز فني نرى كل المباريات صعبة مع اختلاف موقعهم في جدول ترتيب الدوري.

"وأضاف :" مباراة الفجيرة صعبة ونتوقع ردة فعل لنتائجهم السلبية الأسبوعين الأخيرين، هم بدأوا الموسم بشكل جيد ويستطيعون تقديم الأفضل، مشيرا إلى أن الفجيرة يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين المواطنين والأجانب.

وشكر المدرب فريق حتا على تقديم مباراة قوية أمام الشارقة في الأسبوع السابق وشدد على احتياجه لجميع لاعبي الفريق قائلا: " لدينا أكثر من بطولة هذا الموسم وتوجه الإدارة منذ البداية كان دعم الفريق بعدد من اللاعبين ونحن نحتاج للجميع في مسيرتنا الطويلة هذا الموسم " واستطرد " التنافس أمر إيجابي بلا شك مع تواصل النتائج الإيجابية للفريق" .