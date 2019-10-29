شايفر: لا وجود لفريق صغير أو كبير في دوري المحترفين

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى

قال الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس إنه لا يوجد فرق صغيرة يمكن أن تضمن الفوز عليها، أو كبيرة تخشى الخسارة أمامها في دوري المحترفين، مشيرا إلى أن كل فريق يمكنه أن يفوز أو يخسر حسب المجهود الذي يقدمه في الملعب بعيدا عن مستوى واسم منافسه.

وقال شايفر في المؤتمر التقديمي لمباراة فريقه ضد اتحاد كلباء يوم الخميس في الجولة السادسة من الدوري: "نحترم جميع المنافسين لكننا لا نخشى أي فريق، ونجتهد دائما في كل المباريات، جميع اللاعبين يتدربون بشكل جيد ويريدون تقديم أفضل ما عندهم، وهذا ما نفكر في فعله دائما".

وعلق المدرب الألماني على مباراة الخميس قائلا: "نواجه خصما قويا، لقد شاهدت اتحاد كلباء أمام الجزيرة، وأعتقد أنه كان قريبا من الفوز لولا الخطأ الذي وقع فيه حارس مرماه ونيله للبطاقة الحمراء، الفريق بشكل عام يمتلك عناصر مميزة خاصة مهاجمه طويل القامة بينيل مالابا الذي يتمتع بإمكانيات عالية وبنية جسمية قوية، سيكون علينا الحد من خطورة هذا اللاعب بعدم منحه فرصة الاستلام أو النيل من شباكنا".

وعاد مدرب السماوي وقال إنه يحترم اتحاد كلباء كمنافس، ولكنه يثق كثيرا في لاعبيه خاصة بعد الدعم الذي وجدوه في الأيام الماضية من قبل الجماهير وأضاف: "بني ياس مثل ليفربول والأندية الكبيرة، لا يسير وحده نهائيا، فهو دائما يحظى بالدعم من قيادته أو جماهيره مهما كانت الظروف، وهذا أمر جيد يصب في مصلحة اللاعبين بكل تأكيد".