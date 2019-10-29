أروابارينا: شباب الأهلي لن يغير طريقته بسبب خسارة مباراة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي، أن أمام فريقه مباراة صعبة أمام عجمان بعد غد الخميس، في الجولة السادسة لدوري الخليج العربي، خاصة وأن عجمان يؤدي بشكل جيد في الموسم الحالي.

وأوضح: "شباب الأهلي لن يغير أسلوب العمل بسبب مباراة واحدة خسرها، خاصة وأننا كنا الأفضل في الشوط الأول أمام النصر في الجولة الماضية، ونحن لا نتغاضى عن الأخطاء، ونسعى إلى التطوير، ونستعد بنفس الجدية والرغبة في الانتصار لمباراة عجمان".

وعن مدى جاهزية اللاعبين، قال أروابارينا: "الأرجنتيني كارتابيا، لا يزال في مرحلة الاستشفاء، وعبد العزيز هيكل، تعرض إلى كدمة بسيطة، وسيتم التعرف على حالة اللاعبين في مران الغد".

ورد ردولفو على الانتقادات التي وجهت له بعد الخسارة من النصر، موضحاً: "أنا أحب الأرقام والإحصائيات لتحليل الأداء، وأرد بعقلانية، ونحن نملك نسبة تسجيل هدفين في كل مباراة، ونعمل على التحسن، وخط الدفاع يؤدي بشكل جيد، وقادر على تقديم الأفضل، والمهاجمين أحمد خليل وأحمد العطاس ومحمد جمعة، قادرون على تقديم الإضافة في المرحلة المقبلة".

وتابع: "أنا أملك خبرة بالمنطقة الخليجية وأمريكا الجنوبية، وأسلوبي في التدريب يقوم على الأداء الجماعي، ولذا في شباب الأهلي، لدينا مدافعين ولاعبي وسط وأجنحة سجلوا أهدافاً، وفريقنا يصنع الكثير من الفرص الهجومية بأداء جماعي، لكنه لم يستغلها بالشكل الجيد".

واختتم قائلاً: "أمام النصر، قدمنا شوط أول جيد على جميع المستويات، تم إلغاء هدف من قبل تقنية الفيديو، بسبب خطأ غير موجود، والحكم في الشوط الثاني لم يكن دقيقا في احتساب الوقت بدل الضائع، وأنا ما زلت مقتنع باللاعبين الموجودين في خط الهجوم، وأنهم قادرون على تقديم الإضافة المرجوة للفريق".