ليوناردو وعايض.. "طاح الحطب"

المصدر: دبي - علي الظاهري

اعتذر البرازيلي ليوناردو دي سوزا لاعب شباب الأهلي لمدافع النصر محمد عايض على حادثة الدهس في مباراة الديربي الأخيرة. وأكد اللاعب البرازيلي خلال زيارته قلعة العميد رفقة وفد من النادي، أنه لم يتعمد إصابة عايض وما جرى كان غير مقصود.

و"طاح الحطب" بين اللاعبين بعد هذه المبادرة الرائعة التي تجسد العلاقة الأخوية المميزة بين اللاعبين في دورينا، ولا سيما أن عايض أكد خلال الزيارة أن اللاعب لم يتعمد إيذائه وأن هذه المشاركات تحدث دائماً في المباريات.

وكان لقاء الديربي الذي استضافه استاد آل مكتوم انتهى لصالح "العميد" بهدف دون مقابل في الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، شهد طرد ليوناردو بسبب اعتدائه على محمد عايض بعد عودة الحكم عبدالله العاجل للتحقق من الحادثة عبر تقنية الفيديو المساعد "الفار".