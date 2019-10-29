الانضباط توقف لاعب شباب الاهلي ليوناردا مباراتين وتغريمه 200 ألف درهم

المصدر: دبي- العوضي النمر

عاقبت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة لاعب شباب الأهلي البرازيلدبي- العوضي النمري ليوناردو دا سليفا بالإيقاف مباراتين بخلاف عقوبة الطرد و تغريمه 200 ألف درهم، وذلك بعد اطلاعها على تقرير حكم مباراة الفريقين النصر وشباب الأهلي عبد الله العاجل في اللقاء الذي جمعهما لحساب الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي والتي خلصت لصالح النصر بهدف دون رد، ومشاهدة فيديو المباراة أيضا.

وقال نائب رئيس اللجنة المتحدث الرسمي حمدان الزيودي ، أن اللجنة رأت أن سلوك اللاعب ليوناردو كان متعمداً لإيذاء لاعب الفريق المنافس (محمد عايض) ولذلك قررت توقيع أقسى عقوبة عليه وفق المادة 14 من اللائحة الاسترشادية التي تنص على أنه في حال اعتداء على لاعب من الفريق المنافس اثناء كرة مشتركة أو بدون كرة بالركلة أو الرفس أو اللكم مع وجود تقرير من حكم المباراة ليعاقب بتلك للعقوبة باعتباره أقصى عقوبة وفق التدرج المنصوص في اللائحة.

كما عاقبت لاعب مصفوت تحت 15 سنة عبيد سعيد بالإيقاف 4 مباريات وتغريمه ألفي درهم لاعتداءه بالضرب علي لاعب منافس من دبا الحصن بدون كرة.