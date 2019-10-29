3 موضوعات هامة على طاولة عمومية القوى الطارئة

المصدر: البيان الإلكتروني

تعقد الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى، اجتماعاً طارئاً في السادسة من مساء غداً الأربعاء، في فندق البستان بدبي، لمناقشة ثلاثة موضوعات هامة.

والموضوع الأول، التصويت حول إيقاف المستشار أحمد الكمالي رئيس اتحاد ألعاب القوى، عن ممارسة أي نشاط خاص بأم الألعاب، إلى حين صدور القرار النهائي من قبل الاتحاد الدولي لألعاب القوى بشأنه، بعد إحالته للتحقيق.

والموضوع الثاني، التصويت على كافة القرارات الصادرة من قبل اللجنة المؤقتة، والتي كان قد تم تشكيلها لإدارة أعمال ألعاب القوى خلال الفترة الماضية، قبل صدور قرار بعودة مجلس إدارة الاتحاد.

والموضوع الثالث، التصويت على طرح أو سحب الثقة من الرئيس ومجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى الحالي.