"الإمارات" يعين الطويل مشرفاً ويبحث عن بديل باروت

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

عين نادي الإمارات خليل إبراهيم الطويل مشرفاً عاماً على الفريق الأول لكرة القدم وذلك خلفاً لباسم الشامسي الذي تقدم باستقالته أمس بجانب كل من عمر المزكي نائب رئيس شركة كرة القدم بالنادي وعيد باروت مدرب الفريق حيث قدم ثلاثتهم اعتذارهم عن إكمال المهمة مع الصقور بسبب سوء نتائج الفريق الأول خلال مسابقة تمهيدي كاس رئيس الدولة التي أحتل فيها الإمارات المركز الرابع " قبل الأخير " ضمن المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط مع تعرضه لثلاثة هزائم أمام البطائح والحمرية والعربي وتحقيق فوز يتيم على مسافي ، وتكثف إدارة نادي الامارات مساعيها من أجل التعاقد مع المدرب الجديد الذي سيخلف باروت وبرز اكثر من اسم على السطح على رأسهم العراقي عبد الوهاب عبد القادر والبرازيلي كاميلي .

الجدير بالذكر أن عدد ضحايا مدربي اندية الهواة ارتفع إلى 3 مدربين وذلك قبيل إنطلاقة مسابقة دوري الدرجة الأولى المقرر لها يوم الثامن من نوفمبر القادم والمدربين الذين تركوا مناصبهم هم محمد الخديم مدرب دبا الفجيرة الذي حل بديلاً عن البرازيلي سيرجيو وايضاً غادر المغربي إبراهيم بفود كابينة تدريب مسافي بعد ان ظل في هذا المنصب لأكثر من خمسة مواسم ليحل مكانه المواطن جمال الحساني فيما ستشهد الأيام القليلة المقبلة تعيين بديل عيد باروت في فريق الامارات ، وربما يرتفع عدد المدربين المفنشين مع انطلاقة دوري الدرجة الأولى