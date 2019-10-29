«تيكي تاكا» الإعصار «جرس إنذار» للكبار

المصدر: دبي - علي الظاهري

خطف فريق حتا الأضواء في الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي ونال إشادة واسعة من جماهير مختلف الأندية بعد تقديمه أجمل فنون «تيكي تاكا».

في دوري المحترفين وإحراجه فريق الشارقة حامل اللقب ترجمه بالتقدم بهدفين من دون مقابل طوال الـ90 دقيقة، ليخرج في النهاية محروماً من فوز تاريخي بعد إدراك الشارقة التعادل في غضون دقيقة ما أثار دهشة الكثيرين في مواقع التواصل الاجتماعي والشارع الرياضي والذين أجمعوا على أن الثقة الزائدة وراء ارتكاب الأخطاء في الوقت القاتل.

ورغم خسارة النقطتين من «فك» البطل، إلا أن جمهور حتا والنقاد والمحللين، رفعوا القبعة لحتا الصاعد حديثاً إلى دوري الخليج العربي، وعدّوا قوة «الإعصار» الضاربة بمثابة «جرس إنذار» لكبار الفرق التي كانت تعتقد أن حتا سيكون صيداً سهلاً في الدوري.

كما أثنى الجميع على بصمات المدرب اليوناني كريستوس كونتيس الواضحة بعد الأداء المقنع والممتع أمام المتصدر الشارقة وأمام العين في الجولة قبل الماضية رغم الخسارة بصعوبة 1-2 من «الزعيم» الذي يحتل المركز الثاني في جدول الترتيب.

عرض متميز

وأثار العرض المتميز لكتيبة «الإعصار»، إعجاب الكثير من المغردين في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وقال الإعلامي الرياضي خالد العوضي: «حتا يثبت أن الأفضلية التي سجلها في لقاء العين رغم الخسارة لم تكن لسوء الزعيم، بل لفريق سيتعب ويرهق الفرق، واليوم كان في الموعد، ولكن كبرياء بطل الدوري حالت دون ذلك».

وقال المغرد نجم المنصوري: «كرة القدم فعلاً مجنونة، وحتا عمل كل شيء في المباراة، وسجل هدفين وتلاعب بالشارقة فترات طويلة». وقال م. محمد الأحمد: «حتا فريق تطور كثيراً، ويلعب بتكتيك عالٍ جداً، وتعادل بطعم الخسارة.. قهر». وقال المغرد @al_MA613I: «حتا أمتع فرق دورينا.. ما شاء الله».

عودة البطل

على الجانب الآخر، أشاد البعض بعودة البطل في دقيقة من الوقت القاتل قبل نهاية اللقاء، وعلق المعلق الرياضي عامر عبدالله على اللحظات الأخيرة من المباراة قائلاً: «الدقيقة 92 النتيجة 2-0 لحتا..

الدقيقة 93 النتيجة 2-2.. الثقة الزائدة أهدرت فوزاً حتاوياً كان مستحقاً.. الإصرار شرقاوي». ونشر زميله المعلق الرياضي عبدالله السعدي: «جنون دوري الخليج العربي.. الشارقة يرفض الخسارة وحتا يضيع فوزاً تاريخياً! يوم ريمونتادا».

طفل «الديربي»

وخطف الطفل محمد قيس من العراق، الأضواء في ديربي دبي، والذي قام بركلة البداية وتسجيل هدف في مرمى الحارس ماجد ناصر قبل إطلاق صافرة بداية اللقاء، ويعد محمد قيس أحد عشاق الساحرة المستديرة، والذي يعاني من السرطان، حيث تواجد الطفل البالغ من العمر 6 سنوات في استاد آل مكتوم رفقة ذويه، ورافق اللاعبين والحكام أثناء دخولهم أرض الملعب خلال مراسم ما قبل المباراة.

وتم التقاط صور جماعية للطفل والفريقين. وحظي الطفل بتكريم من قبل رابطة المحترفين وتم تقديم هدية له عبارة عن جهاز «بلاي ستيشن»، كما أشاد الجميع بمبادرة الرابطة التي تأتي لدعم مرضى السرطان في الجولة الخامسة.

وأثنى المغرد محمد سعيد على المبادرة قائلاً: عندما تتحول كرة القدم عند مسؤولينا من رياضة إلى مبادرات إنسانية وحس وطني، نقف احتراماً وتقديراً لهم. وأردف: الطفل محمد من العراق يسجل هدفاً ليهزم السرطان، وهدفنا أيضاً هزيمة هذا الداء، الله يبعده عن الجميع ويشفي المرضى.

اعتداء وهجوم

في «ديربي» دبي بين النصر وضيفه شباب الأهلي، شهدت المباراة العديد من الأحداث في الشوط الثاني، وأبرزها طرد البرازيلي ليوناردو بعد دهسه مدافع النصر محمد عايض، ونشر حساب «في التسعين» تغريدة تضمنت: «لقطة تنم عن سوء أخلاق لاعب شباب الأهلي ليوناردو وتستحق عقوبة رادعة.. دهس مع سبق الإصرار والترصد! البطاقة الحمراء لا تكفي مطلقاً».

وتساءل راشد عيسى بن حارب الفلاسي عن عقوبة ليوناردو قائلاً: بكل حيادية.. كم يجب أن تكون مدة إيقاف ليوناردو؟ كادت هذه الضربة تضر عايض بشكل دائم.

وطالب @1uae23 بفرض أقصى عقوبة على اللاعب، وقال: ليوناردو لاعب شباب الأهلي.. العقوبة من وجهة نظري يجب ألا تكون بإيقافه بل بتغريمه مبلغاً لا يقل عن 200 ألف درهم، الإيقاف سيضر بالنادي فقط الذي لا ذنب له، لكن الغرامة ستؤدب اللاعب. وشاطره الرأي @professor191191، الذي طالب بتغليظ العقوبة على اللاعب قائلاً:

أتمنى إيقاف اللاعب ليوناردو دوراً كاملاً وهذا قليل في حقه، ضربة مثل هذه كانت كفيلة أن تسبب للاعب إعاقة مدى الحياة أو كسراً في رقبته، الطرد والغرامة لا يكفيان.