الجزيرة واتحاد كلباء.. خطف المطلوب

خطف فريق الجزيرة الأول لكرة القدم، المطلوب من مباراته مع ضيفه اتحاد كلباء بفوزه الصعب بثلاثة أهداف لهدفين في مباراة لعب فيها المنافس بعشرة لاعبين طوال 28 دقيقة بعد طرد حارس مرماه جمال عبدالله، ليعزز الجزيرة تواجده في مربع أقرانه الأربعة الكبار، فيما فرضت الهزيمة على اتحاد كلباء الدخول في معمعة المراكز الأخيرة من لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

وأسفرت المباراة عن عدد من الحقائق الرقمية، منها، إشهار البطاقة الصفراء 6 مرات، مرتان على الجزيرة و4 على اتحاد كلباء، والبطاقة الحمراء مرة بوجه جمال عبدالله حارس مرمى اتحاد كلباء، و72.1% نسبة استحواذ للجزيرة و27.9% لاتحاد كلباء، وارتكاب 26 خطأ، 11 على الجزيرة و15 على اتحاد كلباء، و1568 لمسة للجزيرة و658 لاتحاد كلباء، و622 تمريرة للجزيرة مقابل 174 لمصلحة اتحاد كلباء.