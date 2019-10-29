بني ياس وخورفكان.. لا جديد

لم يُسهم التعادل الذي انتهت إليه مباراة فريق بني ياس الأول لكرة القدم مع ضيفه خورفكان بهدف لمثله، ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، عن جديد حاسم يصب في مصلحة أي من الفريقين في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، ما يعني أن نتيجة المباراة تعتبر خسارة لكلا الفريقين في ظل وجودهما معاً في مركزين ضمن النصف الثاني من اللائحة.

وأسفرت المباراة عن عدد من الحقائق الرقمية، منها إشهار البطاقة الصفراء مرتين مناصفة بين الفريقين، مع غياب تام للبطاقة الحمراء، و63.7% نسبة استحواذ لمصلحة بني ياس، مقابل 36.3% لخورفكان، و1215 لمسة لبني ياس، مقابل 734 لمسة لخورفكان، و393 تمريرة لبني ياس، و210 تمريرات لمصلحة خورفكان، و6 ركنيات كلها لبني ياس، و4 حالات تسلل، 3 منها على بني ياس وواحد على خورفكان.