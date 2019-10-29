الفجيرة والعين.. «الزعيم الأحبابي»

أسهم النجم الدولي المتألق، بندر الأحبابي لاعب فريق العين الأول لكرة القدم، كثيراً، في فوز فريقه العريض بسبعة أهداف لهدف وحيد، على مضيفه الفجيرة.

ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، بصناعته 4 أهداف من «سباعية» الزعيم بأسلوب رائع، ومن كرات عرضية أكثر روعة، ليكون الأحبابي هو زعيم ليلة العين السعيدة، فيما دفع الفجيرة الثمن غالياً، نتيجة الأخطاء الدفاعية القاتلة، وضعف التركيز أمام منافس كبير بحجم الزعيم العيناوي.

وأسفرت المباراة عن عدد من الحقائق الرقمية، منها، إشهار البطاقة الصفراء مرتين على الفجيرة، مع غياب تام للبطاقة الحمراء عن المباراة، وارتكاب 18 خطأ على الفجيرة، في مقابل 13 خطأ على العين، و871 لمسة للفجيرة، و1120 لمسة لمصلحة العين، و237 تمريرة للفجيرة، مقابل 357 للعين، و42.2 % نسبة استحواذ الفجيرة، في مقابل 57.8 % للعين.