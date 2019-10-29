الظفرة والوصل.. انتفاضة الإمبراطور

انتفض فريق الوصل الأول لكرة القدم على واقعه المؤلم، بتحقيقه فوزاً مستحقاً على مضيفه الظفرة بثلاثة أهداف لهدف، ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، وهو الفوز الأول للإمبراطور الأصفر في البطولة، بعد تجرعه مرارة 3 هزائم وتعادل وحيد.

وهي النتيجة التي وضعته في المركز الأخير من لائحة الترتيب العام، ما أشعل نار جماهيره العريضة، التي أزعجها وضع فريقها المحبوب، في المقابل، مثلت الهزيمة خطوة إلى الوراء للظفرة بعد فوزين متتاليين. وأسفرت المباراة عن عدد من الحقائق الرقمية، منها، إشهار البطاقة الصفراء 3 مرات، مرة على الظفرة، و2 على الوصل، وغياب تام للبطاقة الحمراء، و56.4 % نسبة استحواذ الظفرة و43.6 % للوصل، وارتكاب 27 خطأ، 11 على الظفرة و16 على الوصل، و904 لمسات للظفرة و778 لمصلحة الوصل، و309 تمريرات للظفرة مقابل 235 للوصل.