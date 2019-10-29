عجمان والوحدة.. «الأستاذ سمعة»

كلما تقدم به العمر، يزداد إسماعيل مطر لاعب فريق الوحدة الأول لكرة القدم، «أستاذية» في كيفية استثمار خبراته، تجسد هذا واقعاً في مباراة العنابي مع مضيفه عجمان ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي.

والتي انتهت لمصلحة الوحدة بأربعة أهداف لهدفين، حصة «سمعة» منها هدف عالمي، وصناعة آخر بطريقة «على طبق من ذهب»، بعدما صال وجال كما لو أنه ابن العشرين، فيما تجرع البرتقالي مرارة الهزيمة للمرة الثانية على التوالي، وهو ما لم يكن متوقعاً من فريق فرض اسمه في الجولات الثلاث الأولى للبطولة.

وأسفرت المباراة عن عدد من الحقائق الرقمية، ومنها إشهار البطاقة الصفراء مرتين مناصفة، و36.8% نسبة استحواذ عجمان، و63.2% للوحدة، وارتكاب 15 خطأ على عجمان، و16 على الوحدة، و649 لمسة لعجمان و1098 للوحدة، و192 تمريرة لعجمان و408 للوحدة.