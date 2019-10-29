حتا والشارقة.. «أنا البطل»

ارتكب دفاع فريق حتا الأول لكرة القدم خطأ قاتلاً في الدقيقة 92 من زمن مباراته أمام ضيفه الشارقة ضمن الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، كلفه إهدار فوز في متناول اليد بعدما قدّم مباراة جميلة بفضل إجادته العالية تعطيل مفاتيح لعب منافسه.

وبالتحديد إيقاف رِئته المتمثلة بنجمه الإيطالي إيغور، في الشوط الأول، إلا أن الشارقة بطل النسخة الماضية، رفض الخسارة كما لو أنه أراد أن يقول «أنا البطل»!

وأسفرت المباراة عن عدد من الحقائق الرقمية، منها إشهار البطاقة الصفراء 4 مرات، 3 على حتا ومرة على الشارقة، مع غياب للبطاقات الحمراء، و52.9% نسبة استحواذ لحتا، و47.1% للشارقة، وارتكاب 29 خطأ، 13 على حتا، و16 على الشارقة، و6 ركنيات لحتا و7 للشارقة، و989 لمسة لحتا، و998 للشارقة، و288 تمريرة لحتا و298 للشارقة.