4 نجوم صنعـــوا السعادة بالموهبة والـخبرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

وضع 4 نجوم بصمات مميزة لأنديتهم في الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، وصنعوا السعادة ورسموا الابتسامة على وجوه جماهيرهم، ما يؤكد موهبتهم الكروية، ومقدرتهم على صنع الفارق وتحقيق الفوز الذي يسعد الجميع، ويرتقي بمكانة الفريق في المسابقة، والأربعة هم: كريستيان لوبيز لاعب حتا، وإسماعيل مطر لاعب الوحدة، وويلتون سواريز لاعب الوصل، وزايد العامري لاعب الجزيرة الواعد.

كريستيان لوبيز

خطف كريستيان لوبيز لاعب حتا الأضواء في لقاء فريقه حتا مع الشارقة بعد أن نجح في تسجيل أول هدفين له مع فريقه، وجاءا في مرمى الشارقة، وأنهى اللاعب فترة صيامه عن التهديف طول الجولات الأربع الماضية، وكان عرش الشارقة مهدداً بفضل الأداء الجماعي لأبناء حتا، ومهارة لوبيز، التي دك مرمى عادل الحوسني بهدفين ماركة إسبانية، على غرار أهداف ميسي ورونالدو.

ويطمح لوبيز إلى دخول دائرة المنافسين على عرش الهدافين في دورينا لأول مرة.

إسماعيل مطر

لعب إسماعيل مطر أمام عجمان بأريحية عالية، وكان رمانة الميزان لفريقه، بفضل أدائه المميز وكأنه لا يزال في ريعان شبابه فلم يرهبه سن ولا أن فريقه يلعب على أرض المنافس، فتألق فقاد فريقه ببراعة وحنكة وخبرة، وسجل هدفاً وقاد «العنابي» لفوز غال استعاد به الثقة بعد الخسارة من النصر في الجولة الرابعة.

وكأن لسان سمعة يقول لمارفيك «نحن هنا أهل الخبرة ولا بديل عن الاستعانة بنا قبل موقعة هانوي». ويبدو أن مدرب المنتخب ازدادت قناعاته بعطاء «سمعة» وربما نراه في صفوف الأبيض خلال تجمع نوفمبر المقبل، ليكون أحد فرسان الأبيض الذين يدافعون عن اسم المنتخب خلال لقاء فيتنام المحوري.

ويلتون سواريز

قدم البرازيلي ويلتون سواريز، أوراق اعتماده بشكل رسمي إلى جماهير الوصل بعد تألقه في مباراة فريقه أمام الظفرة وتسجيله هدفين أعاد بهما الهدوء إلى قلعة «الإمبراطور»، ومنذ أن انضم ويلتون للوصل قادماً من الشارقة والجماهير تنتظر منه الكثير خاصة وأنه هداف مميز أسهم بشكل كبير في فوز الشارقة ببطولة الدوري، واحتاج اللاعب 5 جولات من الدوري ليتأقلم مع زملائه اللاعبين وأعاد تشغيل ماكينة الأهداف التي ارتفعت حصيلتها إلى ثلاثة، ويتوقع منه الوصلاوية الكثير خلال الجولات المقبلة.

زايد العامري

في ظل البحث عن بديل للاعب منتخبنا الوطني على مبخوت، الذي يغيب عن موقعة «الأبيض» وفيتنام المقبلة، جاء اللاعب الواعد زايد العامري القادم من دكة الاحتياط لفريقه الجزيرة ليثبت وجوده وأنه يمكن الاعتماد عليه خلال اللقاء المقبل للأبيض مع فيتنام، بعد أن سجل هدفاً لفريقه وقدم جهداً طيباً خلال الدقائق التي شارك فيها، ما يثبت أننا على موعد مع موهبة واعدة سيكون لها مستقبل طيب خلال الفترة المقبلة، ومثل هذه المواهب تحتاج إلى دعم ومشاركة أكبر خلال المباريات حتى تكتسب الخبرة.