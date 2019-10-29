«VAR» تبتسم لـ«العميد» 3 مرات

المصدر: دبي - علي الظاهري

أنصفت تقنية الفيديو المساعد «VAR» فريق النصر أمام ضيفه شباب الأهلي في مباراة «الديربي» التي جمعت الفريقين على استاد آل مكتوم، وانتهت بهدف دون مقابل لصالح «العميد».

وابتسمت «VAR» لأصحاب الأرض بعد عودة حكم المباراة عبد الله العاجل إليه في 3 حالات مهمة ومؤثرة، تمثلت الأولى في هدف شباب الأهلي خلال الشوط الأول بأقدام البرازيلي لوفانور وتم إلغاؤه بسبب وجود دفع من البرازيلي ليوناردو للاعب سعيد سويدان.

وحسمت «VAR» الجدل في الحالة الثانية حول صحة هدف النصر بعد الشك في وجود مخالفة ضد الإسباني نيغريدو، إلا أن الحكم احتسب الهدف بعد مراجعة اللقطة من جميع الزوايا عبر شاشة تقنية الفيديو المساعد.

وكانت الحالة الثالثة هي طرد البرازيلي ليوناردو إثر دهسه المدافع محمد عايض في الدقيقة 76 والتي أثارت غضب الكثير من الجماهير تجاه السلوك المشين من اللاعب الذي برر موقفه لاحقاً بأنه لم يتعمد الدهس.

إثارة

ولم تخل مباراة الديربي من الإثارة، والتي عادةً ما يصاحبها وجود العديد من الحالات استدعت من حكم المباراة إشهار 7 بطاقات ملونة في اللقاء منها بطاقة حمراء، إلا أن جميع الحالات

في المقابل، نالت بعض المشاهد واللقطات في المباراة إعجاب شريحة واسعة من الجماهير منها إنقاذ مدافع النصر محمد عايض مرمى فريقه من هدف محقق، كما يعتبر هدف نيغريدو الرائع بمقصية في الهواء من أجمل الأهداف، والتي استطاع النصر من خلالها إنهاء عقدة استمرت 5 سنوات، فضلاً عن التصدي البطولي للحارس ماجد ناصر لكرات لاعبي النصر.