هجوم الجزيرة خارج «التوب 10»

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أصبح هجوم الجزيرة خارج قائمة «التوب 10» لهدافي الدوري، وبعد 5 جولات جاءت مساهمة الثنائي الهجومي علي مبخوت ومراد باتنا متواضعة للغاية.

وفي الوقت نفسه فقد الجزيرة خدمات المهاجم البرازيلي كينو للإصابة، ولم يكمل مسيرة التهديف، في الوقت نفسه لم ينجح «عموري» في تسجيل هدف واحد، مكتفياً ببعض أدوار صناعة اللعب.

ويتصدر قائمة «التوب 10» لهدافي الدوري على التوالي مهاجم العين كودجو لابا «8 أهداف»، وكورونادو الشارقة «6 أهداف»، وسجل 5 أهداف كل من تيغالي «الوحدة» ومالابا «اتحاد كلباء»، ويتساوى في 4 أهداف كل من كوندي «بني ياس» وجوميز «الشارقة» ووليام أووسو «عجمان»،.

ويأتي في المراكز الثامن والتاسع والعاشر على التوالي برصيد 3 أهداف كل من نيغريدو «النصر»، كارلوس لوبيز «الوحدة»، سواربز ويلتون «الوصل».

كشفت الجولات الخمس من الدوري أن أهداف الجزيرة مسجلة بأقدام اللاعبين المواطنين، حيث أضاف علي مبخوت هدفه الثاني أمام كلباء، مسجلاً هدفين فقط، في الوقت الذي عزز فيه رصيده الدولي ومحتلاً الهداف التاريخي للمنتخب الوطني برصيد 60 هدفاً، وسجل خلفان مبارك هدفه الأول بعد عودته من الإصابة، أما مراد باتنا، وعموري فلم يسجلا أي أهداف بقميص «فخر أبوظبي» واكتفى عموري بصناعة بعض التمريرات المهمة، وأبرزها صناعة الهدف الثاني الذي سجله خلفان مبارك.