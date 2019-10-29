«سوبرهاتريك».. احتفالية المولود الجديد

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

غير التوغولي لابا كودجو هداف العين طريقة احتفاله بالأهداف عند تسجيله هدفه الرابع في مرمى عبد الله التميمي حارس الفجيرة، في المباراة التي انتهت 7-1 لصالح «الزعيم».

وظل يركض ناحية دكة احتياط فريقه، مطالباً بتسليمه إحدى الكرات ليقوم بوضعها داخل فانيلته، واضعاً في ذات الوقت إصبعه في فمه في إشارة إلى انتظاره مولوداً جديداً، وتفاعلت الجماهير مع رقصة لابا الجديدة،وتغنت بأهدافه الأربعة «سوبر هاتريك».

وفي الأهداف الثلاثة الأخرى التي سجلها في المباراة نفسها، احتفل بطريقته التي تعودت عليها الجماهير منذ بداية الدوري، والتي يتوجه فيها صوب الراية الركنية ويقوم برقصته المعهودة برفع يديه بشكل طولي مع تحريك جسمه للوراء وسط تقليد لاعبي الفريق له فيما تتمايل الجماهير في المدرجات طرباً مع هذه الرقصة «الإفريقية» الجديدة على دورينا، وقام لابا كودجو هداف الدوري «8 أهداف» بإهداء أهدافه إلى أسرته الصغيرة.

نجومية

ولم يكن لابا وحده نجماً في مباراة السباعية بعد أن قام بندر الأحبابي بصناعة أربعة أهداف ثلاثة منها للابا وتمريرة سجل منها البرازيلي كايو هدفاً رأسياً رائعاً، وعوض الأحبابي جماهير «الزعيم» رحيل أيقونة الفريق عموري إلى الجزيرة حيث يقوم الأحبابي بأداء دوره على أكمل وجه، ويلتزم بتعليمات المدرب الكرواتي ليكو ويطبقها بشكل جيد.

بحث

ولا يزال محترف الفجيرة الليبيري وليم جيبور يبحث عن ذاته في معقل الذئاب وأثار اللاعب القادم من الوداد المغربي حفيظة جماهير الفجيرة وهاجمته، حيث لم يضع أي بصمه منذ قدومه للفريق.