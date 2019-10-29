«عموري».. قمة الضغوط في مباراة الموسم

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

بات الدولي عمر عبدالرحمن في مرمى التيار «العيناوي» مع استضافة استاد هزاع بن زايد لمباراة القمة يوم الجمعة المقبل والتي تجمع فريقه الجزيرة مع العين، ضمن الجولة 6 للدوري، وتعد مباراة الموسم، وربما تصبح هذه المواجهة الأصعب في تاريخ «عموري» الكروي.

وذلك لاعتبارات أهمها، أن عمر عبدالرحمن 28 عاماً، قضى قرابة 11 عاماً في قلعة «الزعيم» وتغنت به الجماهير كثيراً على مستوى إنجازات العين والمنتخب الوطني، قبل أن يخوض تجربة احترافية في نادي الهلال السعودي موسم 2018، بعدها عاد إلى دورينا للموسم الحالي من باب «فخر أبوظبي»، وهذا الأمر لم يرض قطاعاً كبيراً من الجماهير العيناوية.

و«عموري» مطالب بتحمل الضغط الجماهيري والانتقادات، كما انه سيصبح في مواجهة شقيقه محمد عبدالرحمن، وفي الوقت نفسه فإن عليه صناعة الأهداف والتسجيل أيضاً في شباك فريقه السابق.