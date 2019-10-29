الجهاز الفني لمنتخبنا يزور النصر والوصل

المصدر: دبي - العوضي النمر

يقوم الجهاز الفني المعاون للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم اليوم بزيارة إلى ناديي النصر والوصل من أجل الاطمئنان على جاهزية لاعبي المنتخب في الفريقين والتباحث مع مدربي الناديين.

فيما يتعلق بمشاركة لاعبي المنتخب في المباريات الرسمية في الدوري . وبدأ برنامج زيارات الجهاز الفني المعاون للمنتخب أمس من خلال زيارة نادي شباب الأهلي، وتم عقد جلسة مع المدرب الأرجنتيني أروابارينا، تم خلالها التوصية بمنح لاعبي «الأبيض» فرصة لعب أكثر .

من ناحية أخرى، غادر الهولندي مارفيك الدولة إلى موطنه بعد متابعته منافسات الجولة الخامسة للدوري والاطمئنان على التجهيزات الخاصة بتجمع المنتخب.