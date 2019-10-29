الجماهير تترقب قمة «السامبا» و« شمشون»

تترقب جماهير الكرة «القمة الودية» بين منتخبي البرازيل وكوريا الجنوبية، التي تستضيفها أبوظبي 19 نوفمبر المقبل بإستاد محمد بن زايد.

وطرحت اللجنة المنظمة للمباراة تذاكر المواجهة العالمية للبيع، أمس، ابتداءً من 120 درهماً.

ورحب عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، بمنتخبي «السامبا وشمشون» اللذين يحضران بكامل نجومهما، وقال: نتطلع لتحقيق صورة تنظيمية مميزة تتناسب ومكانة المباراة، وتعزز ريادة أبوظبي في تنظيم أهم وأكبر الفعاليات الرياضية العالمية.

توقع أن يشارك في المباراة نخبة اللاعبين مع المنتخب البرازيلي مثل جيسوس، وفيليبي كوتينهو، وروبرتو فيرمينو، وتياغو سيلفا، وأليسون.أبوظبي - البيان الرياضي