مارفيك في ملعب الدوري!

المصدر: دبي - علي شدهان

نعم، سبق للهولندي بيرت فان مارفيك مدرب منتخب الإمارات الأول لكرة القدم، الحضور إلى ملعب أو أكثر لفرق دوري الخليج العربي، لكنه حضور اقتصر في الأغلب الأعم على مباريات «الديربيات والكلاسيكيات»، بمعنى أوضح، الحضور في قمم كبار البطولة، قبل أن يأتي جديد مارفيك بالتواجد في ملاعب أخرى بعيداً عن «الكلاسيكيات والديربيات» بحضوره إلى ملعب عجمان في مباراته أمام ضيفه الوحدة، ثم تواجده في مباراة النصر وشباب الأهلي ضمن الجولة الخامسة من البطولة، وهي خطوة «لعيون الأبيض» الإماراتي في هذا التوقيت المهم جداً من مسيرة المنتخب الوطني الذي تنتظره مباراة مهمة أمام مضيفه الفيتنامي في التصفيات المزدوجة لمونديال 2022، وكأس آسيا 2023.

مؤشر إيجابي

وبكل تأكيد فإن حضور مارفيك في مباراة عجمان والوحدة، ومن ثم في قمة النصر وشباب الأهلي، يمثل مؤشراً إيجابياً إلى أنه عازم على استثمار الوقت وكل المباريات من أجل انتقاء لاعبين جدد لتعزيز حظوظ المنتخب الوطني في التصفيات المزدوجة بعد الخسارة المؤلمة للأبيض أمام تايلاند، والتراجع إلى المركز الثالث بعدما كان متصدراً قبل كبوة الخامس عشر من أكتوبر في ملعب تاماسات بالعاصمة بانكوك.

محصلة الجولة

وبالعودة إلى المحصلة في ختام مباريات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي، واصل فريق الشارقة احتفاظه بقمة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 13 نقطة رغم تعادله الصعب بهدفين لمثلهما مع المتألق حتا، فيما تقدم العين إلى المركز الثاني بـ 12 نقطة إثر اكتساحه مضيفه الفجيرة بسبعة أهداف لهدف، فارضاً على شباب الأهلي التراجع إلى المركز الثالث بـ 10 نقاط بعد خسارته أمام مضيفه النصر بهدف من دون رد.

الجزيرة رابعاً

وحافظ الجزيرة على مركزه الرابع برصيد 10 نقاط بعد فوزه الصعب على ضيفه اتحاد كلباء بثلاثة أهداف لهدفين، بينما تمسك عجمان بمركزه الخامس برصيد 7 نقاط رغم خسارته الثقيلة أمام ضيفه الوحدة بأربعة أهداف لهدفين، فيما حافظ الظفرة على مركزه السادس بذات الرصيد بعد خسارته بثلاثة أهداف لهدف أمام الوصل، فيما قفز النصر إلى المركز السابع بفوزه على ضيفه شباب الأهلي بهدف من دون رد.

الوحدة ثامناً

وتقدم الوحدة إلى المركز الثامن برصيد 6 نقاط بعد فوزه العريض على مضيفه عجمان بأربعة أهداف لهدفين، فيما تراجع بني ياس إلى المركز التاسع بذات الرصيد إثر تعادله بهدف لمثله مع ضيفه خورفكان، فيما واصل الفجيرة تراجعه باحتلاله المركز العاشر بـ 6 نقاط بعد تلقيه هزيمة ثقيلة أمام ضيفه العين بسبعة أهداف لهدف.

حتا المتألق

وجاء حتا المتألق في المركز 11 برصيد 5 نقاط بعد تعادله مع الشارقة المتصدر بهدفين لمثلهما، فيما أسعد الوصل عشاقه بمغادرة المركز الأخير للائحة الترتيب العام، محتلاً المركز 12 برصيد 4 نقاط بعد فوزه الثمين على مضيفه الظفرة بثلاثة أهداف لهدف، بينما تراجع اتحاد كلباء إلى المركز 13 برصيد 3 نقاط إثر خسارته أمام مضيفه الجزيرة بثلاثة أهداف لهدفين، فيما تدحرج خورفكان إلى ذيل قائمة الترتيب العام باحتلاله المركز 14 والأخير بنقطتين رغم تعادله مع مضيفه بني ياس بهدف لمثله.

سباق الأفضل

وعلى صعيد سباق الأفضل في الجولة الخامسة لدوري الخليج العربي، لمع نجم التوغولي كودجو لابا محترف العين، وفرض أفضليته بعدما سجل «سوبر هاتريك» من سباعية الزعيم في شباك مضيفه الفجيرة، مؤكداً أحقيته في اعتلاء قمة ترتيب هدافي البطولة برصيد 8 أهداف، واضعاً فريقه العين في المركز الثاني في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة، وبفارق نقطة وحيدة عن الشارقة المتصدر، فيما نجح الإسباني مانويل خيمينيز المدرب الجديد للوحدة في فرض أفضليته على صعيد مدربي فرق الجولة الخامسة بعدما قاد فريقه العنابي إلى فوز ثمين على مضيفه عجمان بأربعة أهداف لهدفين في ظهوره الأول على رأس القيادة الفنية للعنابي.

نخبة نجوم

وأسفرت الجولة الخامسة عن نخبة من النجوم الذين بالإمكان اعتبارهم التشكيلة المثالية للجولة، وهم أحمد شامبيه النصر، لحراسة المرمى، وللدفاع، فالينتي حتا وعبدالله خميس حتا وشاهين عبدالرحمن الشارقة ومحمد عايض النصر، وللوسط، بندر الأحبابي «العين» وإسماعيل مطر «العين» وإيغور «الشارقة» وليما «الوصل»، وللهجوم لابا «العين» ونيغريدو «النصر».