مسافي يتعاقد مع المدرب الإماراتي جمال الحساني

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

تعاقد نادي مسافي مع المدرب الإماراتي جمال الحساني، وذلك خلفا للمغربي إبراهيم بفود. والذي تمت إقالته مساء اليوم. ورحب سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة مسافي بالمدرب الجديد الحساني الذي سبق له العمل في نادي العين مشرفا على المراحل السنية ومساعدا للروماني أولاري كوزمين. فضلا عن توليه تدريب رديف بني ياس. متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة بنادي مسافي الطامح للظهور الجيد خلال موسم دوري الدرجة الأولى الذي ينطلق يوم 7 نوفمبر القادم، وسيكون العقد لموسم واحد قابل للتجديد.

ويعد المدرب المغربي إبراهيم بفود الضحية الثالثة بين أندية الهواة بعد أن شهدت الأيام الماضية إقالة كل من محمد الخديم مدرب دبا الفجيرة إلى جانب مواطنه عيد باروت مدرب الإمارات الذي اعتذر عن المهمة مع الصقور. حيث تكثف إدارة الإمارات بحثها عن المدرب البديل. وهناك عدة أسماء مرشحة للمهمة، من بينها العراقي عبد الوهاب عبد القادر مدرب خورفكان السابق إلى جانب كاميلي الذي أشرف أيضا على تدريب خورفكان وتمت إقالته قبل أسبوع من الآن.