غلق قضية لاعب الجزيرة مراد باتنا بعد تنازل الوحدة

المصدر: دبي - العوضي النمر

حفظت لجنة فض المنازعات في اتحاد الكرة خلالها اجتماعها مساء أمس برئاسة المستشار عيسى صالح، قضية لاعب الجزيرة مراد باتنا، بعد أن قام الوحدة بإرسال خطاب إلى اللجنة يعلن خلالها تنازله عن الشكوى المقدمة منه ضد اللاعب الذي قام بفسخ تعاقده مع النادي والانضمام الى الجزيرة.

فيما سقط حق لاعب عجمان السابق صالح بشير في المطالبة بمستحقات له بعد أن مر على الشكوى عامين، وفق الفقرة الأخيرة من المادة 3 من لائحة فض المنازعات والمادة 70 من لائحة أوضاع اللاعبين. حيث قدم عجمان دفوع بذلك إضافة إلى تقديم مخالصة من اللاعب.

كما وافقت لجنة فض المنازعات على عرض التسوية المقدم من اللاعب محمد الشحي مع ناديه السابق الوحدة، وكذلك التسوية بين أميرالدو وناديه السابق الظفرة.