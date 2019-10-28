120 درهم سعر تذكرة ودية البرازيل وكوريا الجنوبية في أبوظبي نوفمبر المقبل

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لمباراة البرازيل وكوريا الجنوبية التي تستضيفها العاصمة أبوظبي، بدء طرح مبيعات تذاكر المواجهة المرتقبة، التي تقام على استاد محمد بن زايد يوم 19 نوفمبر المقبل.

وحددت اللجنة المنظمة أسعار تذاكر المباراة بدء من 120 درهم للفئة الرابعة للحجز المبكر، بينما يبلغ سعر تذكرة الفئة الأولى 445 درهم، الثانية 365 درهم، الثالثة 280 درهم، والرابعة 150 درهم، وطرحها على الموقع الالكتروني المخصص لبيع التذاكر "تيكيت ماستر".



ويحظى المنتخب البرازيلي صاحب الفوز الأكثر بكأس العالم (5بطولات) وكأس القارات (4بطولات)، بقاعدة جماهيرية واسعة، وسيكون بإمكان عشاق السامبا متابعة نجومهم المفضلين في أبوظبي العاصمة الرياضية العالمية والوجهة المفضلة لأهم الفعاليات الكبيرة.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: "نرحب بالمنتخبين البرازيلي والكوري الجنوبي بكامل نجومهم في أبوظبي، وبجماهيرهم الكبيرة، ونتطلع لتحقيق صورة تنظيمية مميزة تناسب ومكانة الحدث العالمي، وتعزز ريادة أبوظبي في تنظيم أهم وأكبر الفعاليات الرياضية العالمية."



وأضاف: "مع إعلان بدء البيع على تذاكر المباراة العالمية، نتوقع أن يكون مستوى الإقبال كبير على شراء التذاكر، ونتمنى من الجميع اقتناء التذاكر بصورة مبكرة والتفاعل مع الكرنفال العالمي الذي سيشهده كوكبة نجوم الكرة في العالم."

ويضم المنتخب البرازيلي، صاحب الشهرة العالمية الواسعة، تشكيلة متكاملة من النجوم، حيث يتوقع أن يشارك في المباراة نخبة اللاعبين مثل غابرييل جيسوس، وفيليبي كوتينهو، وروبرتو فيرمينو، وثياغو سيلفا، وأليسون بجانب نجوم منتخب كوريا الجنوبية بقيادة نجم توتنهام والدوري الإنجليزي سون هيونج مين.