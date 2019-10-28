«الإمبراطور» ينتعش بثلاثية الظفرة

المصدر: متابعة: أحمد عيسى، محمد محسن

حقق الوصل، أمس، أول فوز له في دوري الخليج العربي لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه الظفرة 3-1 باستاد حمدان بن زايد، في إطار مباريات الجولة الخامسة للبطولة، وانتعش «الإمبراطور» بوصول رصيده إلى 4 نقاط، متقدماً من المركز الأخير إلى الثاني عشر، فيما بقي الظفرة برصيد 7 نقاط، أحرز الثلاثية كل من ليما في الدقيقة 15 وويلتون سواريز هدفين في الدقيقتين 40 و 86، وأحرز للظفرة سهيل المنصوري «ق 45+3».



وحقق الجزيرة فوزاً صعباً على اتحاد كلباء بنتيجة 3- 2 باستاد محمد بن زايد، ورفع «فخر أبوظبي» رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع، في مقابل 3 نقاط لـ «النمور»، وافتتح كلباء التسجيل عن طريق هنريك بوس «ق48» وأدرك علي مبخوت التعادل للجزيرة «ق74»، وعزز كل من خلفان مبارك وزايد العامري تفوّق صاحب الأرض بهدفين في الدقيقتين 82 و88، قبل أن يضيف مالابا هدفاً ثانياً لكلباء «ق 90 + 4».



ودفع مارسيل كايزر مدرب الجزيرة بالمهاجم الشاب زايد العامري في الشوط الثاني بديلاً عن المدافع محمد فوزي لزيادة فاعلية خط الهجوم، لكن «النمور» استغل خطأ دفاعياً وسجل هدفه الأول عن طريق هنريك بوس «ق48»، وتم طرد حارس مرمى اتحاد كلباء جمال السراح «ق64» لعرقلة علي مبخوت خارج منطقة الجزاء، واضطر المدير الفني بالدفع بالحارس البديل محمد البلوشي وسحب خالد الشحي. وأثمر ضغط الجزيرة، عن تسجيل هدف التعادل عن طريق علي مبخوت، ثم أضاف البديل خلفان مبارك وزايد العامري هدفين لـ «فخر أبوظبي»، ولم يستسلم كلباء وأحرز مالابا الهدف الثاني لكلباء في الوقت بدل الضائع للمباراة.