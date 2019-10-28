عبد الله أنور.. عودة «سوبر هاتريك»

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

بعد أن أصابته «عين الحسود»، وتعرّض للإصابة عقب تألقه مع الوحدة في بداية الموسم، وتصدّر قائمة هدافي كأس الخليج العربي لكرة القدم بـ5 أهداف، عاد الشاب عبد الله أنور، مهاجم «العنابي»، للمشاركة في المباريات عقب تعافيه من الإصابة، وظهر دقائق معدودة قبل نهاية مباراة فريقه وعجمان في الجولة الخامسة من الدوري، مقدّماً مستوى جيداً، فيما سجل 4 أهداف «سوبر هاتريك» في مباراة الفريقين بدوري 21 سنة في اليوم التالي ،والتي فاز بها الوحدة 6 - 1، ليواصل تصدّره المسابقة السنّية.

ويمثل اللاعب بمهاراته التهديفية أحد ملامح المستقبل المشرق لـ«العنابي»، وتؤكد عودته القوية أنه سيحجز مكاناً دائماً في تشكيلة الإسباني خيمينيز مدرب الفريق. وكان عبد الله أنور سجل «هاتريك» في الشارقة، وثنائية في الفجيرة في الكأس .