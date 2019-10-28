ديربي العاصمة يُشعل «تويتر»

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

قبل 5 أيام من مواجهة ديربي العاصمة بين فريقي العين والجزيرة، ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي لكرة القدم، أشعلت جماهير الفريقين، موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عبر تحفيز لاعبيها للفوز، والتأكيد على الحضور الكبير في مدرجات استاد هزاع بن زايد وبدأت الحملة، بوسم أطلقته جماهير العين بعنوان «#ليلة_الرقم_الصعب»، لترد جماهير الجزيرة، بوسم «#عموري_الرقم_الصعب»، لتزيد أجواء الإثارة، وتوالت التعليقات الساخنة من الجانبين مع التطرق لتوقعات نتيجة المباراة ومن يسجل الأهداف.

وتؤكد المؤشرات أن مواجهة الفريقين تنتهي بفوز أحد الفريقين، ولم يحدث التعادل في آخر 10 مواجهات رسمية بينهما إلا مرة واحدة بنتيجة 2 - 2 في الجولة الثامنة من دوري 2017-2018، فيما أسفرت نتيجة آخر مواجهة بين الفريقين باستاد محمد بن زايد، بكأس الخليج العربي في الموسم الحالي عن فوز العين 3 - 0، ما يؤكد أن نتيجة ديربي العاصمة ستكون لتأكيد تفوق «الزعيم» أو رد الاعتبار لـ «فخر أبوظبي».