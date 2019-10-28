موجة استقالات في نادي الإمارات

المصدر: متابعة - محمد فضل

شهد نادي الإمارات موجة استقالات أمس، واكد النادي قبول استقالة كل من عيد باروت، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وعمر المزكي، نائب رئيس شركة كرة القدم ، وباسم الشامسي، مشرف الفريق الأول، كما تقدم الطاقم المعاون لباروت باستقالته، ويضم التونسي حسان بلغيث، والمغربي رشيد مجاهد، وحجو عبد اللطيف، مدرب الحراس . ويعتبر باروت الضحية الثانية بين مدربي «الهواة» بعد إقالة محمد الخديم من تدريب دبا الفجيرة.

وعلم «البيان الرياضي» أن إدارة النادي تفاضل بين 3 مدربين سبق لهم العمل بالدولة، أبرزهم: البرازيلي كاميلي، مدرب خورفكان السابق، وتسعى اللجنة الفنية للتعاقد مع المدرب الجديد قبل انطلاق دوري «الأولى».