أصحاب القفازات.. أبطال خلف الكواليس

المصدر: إعداد - طلحة عبد الله

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بين ثنايا قفازاتهم تكمن تفاصيل صغيرة لكنها خطيرة، فالتتويج بالبطولات ورفع الكؤوس مرهون بتألقهم وثباتهم ويقظتهم، فخطأ واحد من الحارس قد يكلف الفريق بطولة، وتصدٍّ ناجح لركلة جزاء أو فرصة خطيرة يعني المجد والعرش، في لحظات فارقة هم من يحددون مصير الفرق في البطولات ويغيرون وجهة الألقاب، إنهم حراس المرمى الذين ظلوا يلعبون أدواراً حيوية خلف الكواليس بعيداً عن الأضواء والبهرجة الإعلامية، وفي نهاية الموسم تذهب الجوائز والأوسمة للمهاجمين ولاعبي الوسط وأحياناً الدفاع، فالحراس هم أبطال خلف الكواليس إن جاز التعبير.

الأفضل في دورينا بالموسم السابق برز حارس العين خالد عيسى كأحد أفضل حراس المرمى، بعدما قاد العين للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية الذي استضافته الإمارات 2018، وكان تصديه المذهل للركلة الترجيحية للاعب فريق ريفربليت الأرجنتيني، والتي قادت الفريق البنفسحي للنهائي أحد أبرز المشاهد في إطار تألقه بالمسابقة العالمية البارزة على مستوى الأندية، وقبلها الوصول لنهائي كأس آسيا 2016، كما ساهم بشكل مباشر في الإنجازات التي حققها الزعيم أخيراً، ومنها التتويج بثنائية الدوري والكأس في إنجاز غير مسبوق ليستحق بذلك لقب الحارس الأفضل بالإمارات والخليج.

وسجل عادل الحوسني اسمه بحروف من ذهب على جدران نادي الشارقة، بعد أن ذاد عن مرمى الفريق، وساهم معه بشكل وافر في الحصول على لقب الدوري الموسم الماضي بعد 23 عاماً من الغياب، حيث كانت آخر مرة حصل فيها الملك على اللقب في عام 1996، وكان لوجود الحوسني بين الخشبات الثلاث لمرمى الشارقة أثره الكبير في النتائج الباهرة التي حققها الفريق بمسابقة دوري الخليج العربي لكرة القدم.

شباك نظيفة وتصدر علي الحوسني، حارس مرمى فريق عجمان قائمة أكثر الحراس محافظة على نظافة شباكه (كلين شيت) بـ 8 مباريات، وهو كذلك أقل الحراس الذين استقبلت شباكهم أهدافا بـ (30) هدفاً فقط.

وأكد عبد القادر حسن، الحارس السابق لمنتخبنا الوطني، أن تحقيق البطولات والألقاب مرهون بوجود حارس قوي ومتميز، وقال: الحارس نصف قوة الفريق إن لم يكن كلها، والتتويج بالألقاب والبطولات للفرق والمنتخبات مرهون بتميز.

ويرى زكريا أحمد العوضي، حارس العين والمنتخب الوطني السابق، المسؤول الحالي عن دورات وورش حراس المرمى، المحاضر بالاتحاد الآسيوي، أن وجود حارس متميز في فريق متوسط من حيث المستوى الفني سيقوده إلى تحقيق النتائج الإيجابية، وعلى العكس، فوجود حارس متوسط المقدرات بفريق متميز لن يساعد على تحقيق البطولات، وقال: «مركز حراسة المرمى حساس ومهم جداً، ولذلك يجب الاهتمام به، وأن يتم اختيار مدرب الحراس بعناية شديدة، وأن تكون له خصوصيته، وليس مجرد تابع للجهاز الفني».

عادل الحوسني

الميلاد: 23 أغسطس 1989

النادي: الشارقة

عدد المباريات: 26

--

علي الحوسني

الميلاد: 26 مايو 1988

النادي: عجمان

عدد المباريات: 25

--

فهد محمد

الميلاد: 03 سبتمبر 1991

النادي: بني ياس

عدد المباريات: 25

--

ماجد ناصر

الميلاد: 01 أبريل 1984

النادي: شباب الأهلي

عدد المباريات: 24

--

خالد سيف

الميلاد: 04 أكتوبر 1989

النادي: الظفرة

عدد المباريات: 24

--

علي خصيف

الميلاد: 09 يونيو 1987

النادي: الجزيرة

عدد المباريات: 23

--

خالد عيسى

الميلاد: 15 سبتمبر 1989

النادي: العين

عدد المباريات: 23

--

محمد حسن الشامسي

الميلاد: 04 يناير 1997

النادي: الوحدة

عدد المباريات: 20

--

عبد الله سلطان

الميلاد: 09 أبريل 1986

النادي: دبا (الظفرة حالياً)

عدد المباريات: 17

--

علي صقر

الميلاد: 03 يونيو 1989

النادي: الإمارات

عدد المباريات: 15

--

إبراهيم عيسى

الميلاد: 01 أبريل 1994

النادي: النصر

عدد المباريات: 13

--

صالح ربيع

الميلاد: 04 مايو 1993

النادي: الفجيرة

عدد المباريات: 13

--

عبد الله التميمي

الميلاد: 02 مارس 1993

النادي: الفجيرة

عدد المباريات: 13

--

يوسف عبد الله

الميلاد: 15 يناير 1986

النادي: الوصل (اتحاد كلباء حالياً)

عدد المباريات: 12

--

أحمد الشاجي

الميلاد: 03 مايو 1986

النادي: الإمارات (الحمرية حالياً)

عدد المباريات: 11

--

محمد البيرق

الميلاد: 03 سبتمبر 1995

النادي: اتحاد كلباء (الوصل حالياً)

عدد المباريات: 11

--

أحمد محمد شمبيه

الميلاد: 20 ديسمبر 1993

النادي: النصر

عدد المباريات: 9

--

حميد عبد الله

الميلاد: 22 فبراير 1989

النادي: الوصل

عدد المباريات: 9

--

محمد سالم

الميلاد: 30 سبتمبر 1985

النادي: دبا

عدد المباريات: 8

--

جمال الحوسني

الميلاد: 22 يونيو 1995

النادي: اتحاد كلباء (شباب الأهلي حالياً)

عدد المباريات: 7

--

جمال السراج

الميلاد: 23 يناير 1988

النادي: اتحاد كلباء

عدد المباريات: 7

--

راشد السويدي

الميلاد: 02 ديسمبر 1989

النادي: الوحدة

عدد المباريات: 6

--

محمد يوسف

الميلاد: 25 مايو 1991

النادي: النصر (خورفكان حالياً)

عدد المباريات: 4

--

سلطان المنزري

الميلاد: 05 يناير 1995

النادي: الوصل

عدد المباريات: 4

--

محمد بوسندة

الميلاد: 20 يونيو 1995

النادي: العين

عدد المباريات: 3

--

عادل أبوبكر

الميلاد: 12 سبتمبر 1992

النادي: الجزيرة

عدد المباريات: 3

--

محمد حسين

الميلاد: 08 يونيو 1998

النادي: اتحاد كلباء

عدد المباريات: 2

--

زايد الحمادي

الميلاد: 23 فبراير 1996

النادي: الظفرة (حتا حالياً)

عدد المباريات: 2

--

محمد خلف

الميلاد: 19 أغسطس 1989

النادي: بني ياس

عدد المباريات: 1

--

سهيل عبد الله

الميلاد: 25 مايو 1991

النادي: الوصل

عدد المباريات: 1

--

--

الترتيب حسب عدد المشاركات

الحارس - عدد المباريات

علي الحوسني - 25

فهد محمد - 25

ماجد ناصر - 24

خالد سيف - 24

علي خصيف - 23

خالد عيسى - 23

محمد حسن الشامسي - 20

عبد الله سلطان - 17

علي صقر - 15

إبراهيم عيسى - 13

صالح ربيع - 13

عبد الله التميمي - 13

يوسف عبد الله - 12

أحمد الشاجي - 11

محمد البيرق - 11

أحمد محمد شمبيه - 9

حميد عبد الله - 9

محمد سالم - 8

جمال الحوسني - 7

جمال السراج - 7

راشد السويدي - 6

محمد يوسف - 4

سلطان المنزري - 4

محمد بوسندة - 3

عادل أبوبكر - 3

محمد حسين - 2

زايد الحمادي - 2

محمد خلف - 1

سهيل عبد الله - 1

644

استقبلت شباك الفرق مجتمعة في مباريات الموسم السابق (644) هدفاً، جاء منها (328) هدفاً في الدور الأول، و(316) في الدور الثاني، وكانت الجولة الثامنة هي الأكثر غزارة في الأهداف بـ(36) هدفاً، فيما كانت الجولة السادسة عشرة هي الأقل من حيث عدد الأهداف بـ(17) هدفاً فقط، ويعد فريق الفجيرة أكثر الفرق التي استقبلت شباكها أهدافاً بـ(63) هدفاً، يليه الإمارات، ودبا بـ(62) هدفاً.

353

جاء أكثر أهداف الموسم الماضي في الشوط الثاني بـ(353) هدفاً، فيما بلغ عدد أهداف الشوط الأول (291) هدفاً، وشهدت الدقائق من 76 إلى 90 غزارة تهديفية أكثر حيث سجلت الفرق (128) هدفاً، وتلتها من حيث عدد الأهداف الدقائق من 31 إلى 45 بـ(97) هدفاً، ومن 61 إلى 75 بـ(95) هدفاً، ومن 16 إلى 30 بـ(94) هدفاً، ومن 1 إلى 15 بـ(82)، أما أقل الدقائق تسجيلاً للأهداف فكانت 46 إلى 60 بـ(35) هدفاً فقط، وسجلت الفرق في الوقت الإضافي بالشوط الثاني (47) هدفاً، فيما سجلت في الوقت الإضافي للشوط الأول (18) هدفاً.

71

استقبلت شباك حراس المرمى في الموسم السابق (71) هدفاً من ركلات جزاء، وتم تنفيذ (48) هدفاً من جملة الأهداف المسجلة بواسطة ركلة جزاء في الزوايا الأرضية.

564

جاء (564) هدفاً من جملة الأهداف المسجلة في الموسم السابق من داخل منطقة العمليات في حين تم تسجيل (138) هدفاً من داخل الست ياردات.

141

تحمل حراس المرمى مسؤولية (141) هدفاً سجلت في مرماهم الموسم السابق بنسبة بلغت 21% فقط.

01

شباب الأهلي، أقل الفرق استقبالاً للأهداف في ربع الساعة الأولى من الشوط الأول، حيث استقبل هدفاً واحداً فقط، أما الشارقة بطل الدوري، فقد كان أقل الفرق استقبالاً للأهداف في الدقائق من 16 إلى 30، بهدف واحد.

3

تصدر فريقا النصر والظفرة قائمة الفرق الأقل استقبالاً للأهداف في الدقائق من 46 إلى 60 حيث اهتزت شباكهما بـ(3) أهداف فقط في هذه الفترة الزمنية.

21

يعد محمد حسين، حارس اتحاد كلباء أصغر حارس مرمى شارك في مباريات دورينا الموسم السابق حيث يبلغ من العمر (21) عاماً وحرس مرمى فريقه في مباراتين.