منطقة الظفرة.. منبع المواهب ومدرسة الأخلاق

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

يبدو لافتاً تقديم منطقة الظفرة عدداً من المواهب الكروية، التي تبرز مع مختلف أندية دوري المحترفين عبر مشاركات مستمرة، تسهم في تطور الكرة الإماراتية، مع تميز واضح للاعبي هذه المنطقة بالأخلاق العالية المعروفة عنهم، ليكون السؤال عن سبب هذا التميز في الملاعب والسلوك الحميد، وكانت أحد الأسباب رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، للمواهب واهتمامه بالمنطقة وتطويرها، حسب إفادات صالح إسماعيل نجم منتخبنا الوطني السابق وابن مدينة المرفأ، التي تعتبر الأكثر إنتاجاً للمواهب، فيما رأى يوسف جابر لاعب شباب الأهلي أن من أسرار التميز، تدريبات السباحة بالبحر والتركيز على كرة القدم، وأن الأخلاق العالية سرها في «تربية البيت الواحد».

منطقة الظفرة

قال صالح إسماعيل الذي يشغل حالياً مشرف فريق السماوي، إن تقديم منطقة الظفرة للنجوم يعود إلى اهتمام ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ذاكرا أن العمل الذي قام به سموه لتطوير المنطقة بشكل عام أسهم في صناعة نجوم جدد، مؤكداً أنه يراهن على أن تكون منطقة الظفرة قبلة رياضية وسياحية في الوقت القريب بخلاف تميزها معمارياً واجتماعياً، مشيراً إلى أن السياحة في المنطقة الآن تطورت أيضاً بشكل كبير ومع كل يوم تزداد جمالاً وألقاً بجانب تطورها الرياضي.

وعاد صالح إسماعيل وقال: في فترة الثمانينيات كانت الملاعب رملية وأدوات التطور غير متوفرة بشكل كبير لذلك هاجر العديد من اللاعبين بحثاً عن مستقبل كروي أفضل وكنت واحداً من الذين تركوا المنطقة لرغبتي في كرة القدم والدراسة معاً، لكن بعد ذلك انتشرت الملاعب العشبية والمراكز الرياضية وفي بداية الألفية تم إشهار نادي الظفرة الذي أسهم في الاهتمام باللعبة ومع تطور المنطقة أصبح هنالك تطور في مستوى كرة القدم خاصة أن أبناءها يتميزون بالموهبة مع تواجد دورات متعددة لاكتشاف المواهب.

السر في البحر

بدوره قال يوسف جابر نجم شباب الأهلي، إن منطقة الظفرة زاخرة بالمواهب الكروية وهنالك العديد من اللاعبين الذين لم تتح لهم الفرصة أو لم يحالفهم التوفيق وإن البعض منهم ركز على الدراسة أو ترك كرة القدم.

وأعاد جابر تميز لاعبي المنطقة إلى التركيز على كرة القدم فقط في سنوات سابقة وقال: في بداياتنا مع كرة القدم كنا نعود من المدرسة في منطقة المرفأ لنذهب إلى السباحة في البحر ومن البحر على الملعب وهذا البرنامج أكسبنا قوة ولياقة بدنية عالية، إضافة إلى المباريات المستمرة التي كانت تتميز بالتحدي، كان كل فريج يتحدى الآخر.

وقال يوسف جابر إن تميز اللاعبين بالأخلاق العالية سلوك إماراتي عام، وأضاف: عيال زايد يحافظون على هذا المسمى دائماً بالأخلاق، وتحديداً في منطقة الظفرة نعتبر أنفسنا أيضاً تربية بيت واحد، لأن جارك يكون ولي أمرك في الشارع، وله الحق أن يعاقبك على الخطأ.