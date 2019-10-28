«أبيض الناشئين» يختتم تجمّعه الداخلي بدبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اختتم منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2004 أمس تجمعه الداخلي الذي أقيم بمقر اتحاد الكرة لمدة ثلاثة أيام في أولى محطات الإعداد للمشاركة في نهائيات كأس آسيا للناشئين المقررة في مملكة البحرين سبتمبر 2020.

وأدى أبيض الناشئين في ختام المعسكر تقسيمة مع فريق شباب الأهلي دبي في ملعب ذياب عوانة بهدف الوقوف على مستويات اللاعبين، خاصة العناصر الجديدة التي ضمها الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني ماجد سالم.

وشهد التجمع مشاركة 24 لاعباً.

وقال سالم اليعقوبي مدير منتخبنا للناشئين: إن التجمع حقق أهدافه من خلال الاطلاع على مستوى العناصر الجديدة التي تنضم للمنتخب لأول مرة، وكذلك الاطمئنان على العناصر التي كانت حاضرة في التصفيات التي أقيمت في قيرغيزستان الشهر الماضي، والتي تمكن خلالها الأبيض من حصد العلامة الكاملة بعد فوزه في جميع المباريات.

وأضاف أن الجهاز الفني وضع برنامجاً متكاملاً للنهائيات، وذلك بالتنسيق مع لجنة المنتخبات الوطنية، حيث ستشهد المرحلة المقبلة تجمعات داخلية وخارجية وخوض عدد كبير من المباريات الودية مع منتخبات وفرق من مدارس كروية مختلفة، مشيراً إلى أن الجهاز الفني يحرص دائماً على حضور ومتابعة مباريات دوري المراحل السنية من أجل الوقوف على مستويات اللاعبين واكتشاف عناصر جديدة من شأنها أن تشكل إضافة للأبيض في النهائيات.