مسافي.. «انتكاسة» الكأس تهدد الجهاز الفني

المصدر: مسافي - محمد فضل

أعلن سعيد حمود المحرزي رئيس مجلس إدارة مسافي عن تشكيل ناديه للجنة فنية تتمتع بصلاحيات واسعة، حيث أسندت للجنة الجديدة عدة مهام منها التقرير بشأن مصير الجهاز الفني الحالي بقيادة المدرب المغربي إبراهيم بفود إلى جانب إلغاء عقود اللاعبين أو التجديد معهم وذلك بعد الرجوع لمجلس إدارة النادي، وأشار المحرزي في تصريح لـ«البيان الرياضي» إلى أن اللجنة ستبدأ اعتباراً من اليوم اجتماعاتها وسترفع تقاريرها قبل يوم الخميس المقبل وذلك بشأن استمرارية المدرب الحالي أو الاستغناء عنه .

وأكد أن لاعبي مسافي سيظهرون «العين الحمراء» من خلال مباريات دوري الدرجة الأولى التي تنطلق في الشهر المقبل وسيواصل ملعب مسافي عصيانه على الفرق الزائرة والتي دائماً ما تعاني عندما تهم بزيارة مسافي لخوض مباريات دوري الدرجة الأولى، حيث وضح ذلك جلياً خلال المواسم الماضية، وخلال النسخة الأخيرة من مسابقة دوري الأولى وبات ملعبنا يمثل «بعبعاً» للمنافسين.

تذيل المجموعة

ونوه المحرزي بأنهم في مجلس الإدارة بالتأكيد غير راضين عن نتائج الفريق في مسابقة تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة التي لم نحصل من خلالها ولو على نقطة وحيدة بعد أن تذيل الفريق أندية المجموعة الثانية، منوهاً بأن أسباب الهزائم ربما ترجع لعدم ثبات التشكيلة من قبل الجهاز الفني، حيث لاحظنا في كل مباراة إقحام المدرب لأكثر من ثلاثة لاعبين في التوليفة بحجة التجريب.

مرحلة

وأفاد المحرزي بأن مباريات الكأس تعتبر مرحلة وانتهت وستخضع للتقييم من قبل اللجنة الفنية، لكني أعود وأقول إن مسافي دائماً ما يجد نفسه في مباريات الدوري وله صولات وجولات من خلال هذه المسابقة، مشيراً إلى أنه مطمئن لفريقه الذي يمتلك لاعبين على مستوى عال لكن الحظ دائماً ما يدير ظهره لفرسان مسافي.