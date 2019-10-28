سعيد سويدان: كلمات نيغريدو وطارق «نصائح من ذهب»

المصدر: دبي-علي الظاهري

أكد سعيد سويدان مدافع فريق النصر، أحد العناصر الواعدة في قلعة «العميد»، أن نصائح زملائه تعتبر نبراساً ينير طريقه في تجربته مع الفريق الأول للكرة، حيث يستمع دائماً إلى «نصائح من ذهب» من زميليه الإسباني ألفارو نيغريدو، وطارق أحمد، اللذين يحرصان باستمرار على توجيهه نحو الطريق الصحيح، عند وقوعه في الأخطاء وتشجيعه وإعطائه التعليمات قبل المباراة وبعدها، متوجهاً بالشكر لهما، وإلى جميع زملائه الآخرين الذين يقدمون لهم الدعم والمساندة في مشواره الواعد مع الفريق.

بصمة

وأضاف سويدان لـ «البيان الرياضي»، أن بصمة المدرب الكرواتي كرونوسلاف يوتشيتش واضحة، والتي ترجمها تحقيق النتائج الإيجابية المتمثلة في الفوز بمباراتين على التوالي، ورغم قصر المدة الزمنية التي تولى فيها المدرب قيادة دفة التدريب، إلا أن تركيزه انصب في الفترة الأولى، على رفع الحالة المعنوية للاعبين، وبث روح التنافس لدى اللاعبين، مشيراً إلى أن كل مدرب يتميز بطريقته المختلفة عن الآخر، ويعتبر كرونو هو الأكثر حماساً بين المدربين الثلاثة السابقين، الذي شهد حقبتهم، وهم الصربي إيفان يوفانوفيتش، والإسباني بينات سان خوسيه، والبرازيلي كايو زاناردي، إلا أن ذلك لا يقلل من شأن أو قيمة المدربين السابقين، واستطاع المدرب الجديد أن يتفوق على الأسماء السابقة، بتميزه في رفع الروح المعنوية.

حقيقة

وأردف قائلاً: يعكس المشهد في مباراة الوحدة هذه الحقيقة، وذلك بعد أن استطاع الفريق الخروج بفوز ثمين، بعد أن كان «العنابي» متقدماً بهدف، واستطاع الفريق العودة إلى المباراة في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني، ليخرج بانتصار مميز مع نهاية اللقاء، وكذلك في المباراة الأخيرة، حيث سجل شباب الأهلي أولاً، وتم إلغاء الهدف، ليعود الفريق بقوة في الشوط الثاني، ويحقق فوزاً ثميناً.

تألق

وعن تألقه في الفترة الأخيرة، عزا سويدان السبب إلى عوامل عدة، أبرزها الرغبة والإصرار في التطور المستمر، وتعلم شيء جديد من خلال التدريبات اليومية، والانتظام في الحصص التدريبية، خاصة أن الانضباط يعتبر أحد عناصر النجاح والتفوق، وسر من أسرار الوصول إلى الهدف المطلوب.