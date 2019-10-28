اجتماع «المصارحة» وراء تجديد الفجيرة الثقة في بوقرة

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

نفى ناصر اليماحي، رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة، أي اتجاه لإقالة المدرب الجزائري مجيد بوقرة عقب تلقي الفريق هزيمة ثقيلة أمام العين بنتيجة 1-7، مشيراً إلى أن اجتماع «المصارحة» بين اللجنة الفنية والمدرب بوقرة تمت من خلاله مناقشة أسباب الهزيمة، وكيفية تصحيح الوضع إلى جانب إخراج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة التي مروا بها.

ثقة

وأشار إلى أن إدارة النادي جددت الثقة في بوقرة الذي وعد بمصالحة الجماهير من خلال تصحيح الأخطاء وتغيير الصورة السيئة والباهتة التي ظهر عليها الفريق خصوصاً في الشوط الثاني أمام العين الذي استقبل فيه مرمى الفجيرة ستة أهداف، كما تعاهد اللاعبون على الظهور بشكل مغاير في المباراة المقبلة أمام الشارقة ومصالحة الجماهير. وقال: «الهزيمة واردة في كرة القدم، وعلى الجهاز الفني تصحيح المسار وإعادة الفريق إلى عهد الانتصارات خلال مواجهة الشارقة يوم الخميس المقبل، ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي التي لا تقل أهمية عن مباراة العين، خصوصاً أن الشارقة يطمح إلى تعزيز صدارته، وسيلعب بهدف تعويض فقدانه نقطتين أمام حتا، ونحن ذاهبون لتحقيق النتيجة الإيجابية التي ينتظرها جمهورنا الذي غادر ملعب الفجيرة وهو في قمة الحزن نتيجة الهزيمة بسباعية أمام العين».

تراجع الأجانب

وعن الأداء المتراجع لعدد من أجانب الفريق، قال اليماحي: «اللاعبون المحترفون يحتاجون إلى وقت أطول للتقييم، وبالتأكيد لن تكون هناك انتقالات جديدة حالياً بغد غلق باب الميركاتو الصيفي، وعلينا الصبر حتى فترة الانتدابات الشتوية، وعلى ضوئها نقرر مصير الأجانب، وفي اعتقادي أن بقاء أو رحيل المحترفين الأجانب راجع إلى تقارير اللجنة الفنية التي ستقيّم عمل المحترفين».

وأشار اليماحي إلى أن البرازيلي جوناثان بدأ في إظهار إمكاناته، بعد أن سجّل هدفين أمام العين، تم إلغاء الأول بقرار بعد الرجوع إلى تقنية الفيديو «الفار»، كما أننا ننتظر من الليبيري وليام جبور الكثير في الجولات المقبلة، خصوصاً أن هذا اللاعب يتمتع بإمكانات كبيرة وقدرات تهديفية عالية، بعد أن شاهدناه مع ناديه السابق الوداد المغربي الذي توج معه بلقب الهداف.