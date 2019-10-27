الجزيرة يحقق فوزاً صعباً على اتحاد كلباء

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

حقق الجزيرة فوزاً صعباً على اتحاد كلباء 3/2، الليلة على استاد محمد بن زايد في الجولة الخامسة للدوري، ورفع "فخر أبوظبي" رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع، في مقابل 3 نقاط لـ "النمور" في الترتيب 13، وافتتح "الضيوف التسجيل عن طريق هنريك بوس في الدقيقة 48، ورد صاحب الأرض عن طريق مبخوت بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة 74، وأضاف خلفان مبارك الثاني في الدقيقة 82، وعزز زايد العامري النتيجة بإضافة الثالث في الدقيقة 88، بينما سجل ملابا هدف تقليص الفارق في الدقيقة 90+4.

شهد الشوط الأول سيطرة صاحب الأرض مع إهدار بعض الفرص، في مقابل لعب "النمور" بأسلوب دفاعي والرد على محاولات الجزيرة بهجمات مرتدة خجولة، ومع انطلاقة الشوط الثاني دفع مارسيل كايزر مدرب الجزيرة بالمهاجم الشاب زايد العامري بديلاً عن المدافع محمد فوزي بغرض زيادة فاعلية خط الهجوم، لكن "النمور" استغل خطأ دفاعي وسجل هدفه الأول عن طريق هنريك بوس في الدقيقة 48.

طرد حارس مرمى اتحاد كلباء جمال السراح في الدقيقة 64 بداعي التهور وعرقلة علي مبخوت خارج منطقة الجزاء، واضطر المدير الفني بالدفع بالحارس البديل محمد البلوشي وسحب خالد الشحي، ونتيجة ضغط الجزيرة المكثف، أثمر عن تسجيل هدف التعادل عن طريق علي مبخوت في الدقيقة 74، ثم أضاف البديل خلفان مبارك هدف التقدم في الدقيقة 83، وعزز زايد العامري النتيجة بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 88، على الوجه الأخر سجل ملابا هدف تقليص الفارق للنمور في الدقيقة 90+4.