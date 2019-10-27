باروت يستقيل من تدريب الإمارات وكاميلي أبرز المرشحين لخلافته

المصدر: متابعة – محمد فضل

أعلن نادي الإمارات قبول استقالة كل من عيد باروت مدرب الفريق الأول، وعمر المزكي نائب رئيس شركة كرة القدم بالنادي، وباسم الشامسي المشرف على الفريق الأول. كما تقدم الطاقم المعاون للمدرب باروت باستقالته أيضاً، والذي يضم التونسي حسان بلغيث والمغربي رشيد مجاهد وحجو عبد اللطيف مدرب الحراس.

وعلم "البيان الرياضي" أن إدارة النادي تفاضل بين ثلاثة مدربين سبق لهم العمل في الإمارات، أبرزهم البرازيلي باولو كاميلي مدرب خورفكان السابق، إلى جانب اثنين من المدربين. ووجهت اللجنة الفنية بسرعة التعاقد مع المدرب الجديد الذي يقود الفريق الأول المتأهب لخوض غمار دوري الدرجة الأولى يوم 8 نوفمبر المقبل.

ويعتبر باروت الضحية الثانية بين أندية الهواة بعد إقالة المدرب الوطني محمد الخديم يوم أمس مدرب دبا الفجيرة، والاستعانة بالبرازيلي سيرجيو.