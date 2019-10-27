الوصل ينتعش بأول فوز على الظفرة

المصدر: أبوظبي : أحمد عيسى

حقق الوصل أول فوز له في النسخة الحالية من دوري الخليج العربي على حساب مضيفه الظفرة 3-1 مساء اليوم الأحد في الجولة الخامسة من المنافسة، ليرفع رصيده إلى 4 نقاط متقدما من المركز الأخير إلى الثاني عشر، فيما بقي الظفرة في الترتيب السابع برصيد 7 نقاط ، أحرز للفائز ليما (دقيقة 15) وويلتون سواريز (دقيقة 40 و 86) وأحرز للظفرة سهيل المنصوري(دقيقة 45+3).

قدم الفريقان مباراة دون الوسط، نال فيها الوصل الأفضلية خلال الحصة الأولى التي بدأها بهجوم ضاغط باحثا عن هدف مبكر حتى لاحت له الفرصة في الدقيقة 15 التي شهدت هدفه الأولى بواسطة نجمه البرازيلي فابيو دي ليما من ضربة رأسية. وأضاف ويلتون سواريز الهدف الثاني في الدقيقة 40 بعد مجهود كبير مع استفادته من خطأ المدافع عصام العدوة، ليرد صاحب الأرض بهدف تقليص الفارق بتسديدة قوية من سهيل المنصوري في الزمن المهدر من الحصة الأولى.

وفي الشوط الثاني عاد الظفرة بشكل أفضل ونجح في فرض أسلوبه على الملعب، وشن هجوما ضاغطا على الوصل الذي اعتمد على الهجمات المرتدة مع تماسكه في خط الدفاع الذي نجح في إبعاد عدد من الكرات الخطرة.

وفي الوقت الذي كان يبحث فيه الظفرة عن هدف التعادل بهجوم مكثف، تمكن ويلتون سواريرز من إضافة الهدف الثاني الشخصي له والثالث للإمبراطور بتسديدة صاروخية في سقف المرمى قبل 4 دقائق من نهاية الزمن الرسمي.

وبعدها حاول الظفرة تعديل النتيجة ولكن الوصل ظهر بمستوى جيد خاصة أن الهدف الثالث منحه ثقة كبيرة، ليستمر الحال على تقدم الوصل حتى أعلن قاضي الجولة عن نهاية المباراة بفوز ثمين للإمبراطور.