عملية جراحية ناجحة لظهير شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أجرى عبد العزيز الكعبي ظهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي، عملية جراحية ناجحة صباح أمس، لعلاج كسر في الساق تعرض له اللاعب خلال مران الفريق.

ولم يحدد النادي الفترة التي يغيبها اللاعب عن الفريق، وإن كان يتوقع أن تتراوح ما بين 3 إلى 6 أشهر، وهناك أنباء عن نهاية الموسم الحالي للاعب مع شباب الأهلي.

ويعتبر الكعبي، واحداً من اللاعبين المميزين في مركز الظهير بتشكيلة شباب الأهلي هذا الموسم، وتم اختياره ضمن قائمة المنتخب الأولمبي، إلا أن اللاعب تغيب لظروف الدراسة، مما عرضه للعقوبة من قبل لجنة الانضباط.