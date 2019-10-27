اليماحي : جددنا الثقة في بوقرة وننتظر أدواراً مضاعفة من الأجانب

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

نفى ناصر اليماحي رئيس شركة كرة القدم بنادي الفجيرة أي اتجاه لإقالة المدرب الجزائري مجيد بوقرة في الوقت الحالي وذلك عقب تلقي الفريق لهزيمة ثقيلة أمام العين بنتيجة 1-7 مشيراً إلى أن اجتماع "المصارحة" بين اللجنة الفنية والمدرب بوقرة تم من خلاله مناقشة أسباب الهزيمة وكيفية معالجتها إلى جانب إخراج اللاعبين من الحالة النفسية السيئة التي مروا بها.

وأشار اليماحي إلى أن إدارة النادي قررت تجديد الثقة في المدرب بوقرة والذي وعد بتصحيح الأخطاء وتغيير الصورة السيئة والباهتة التي ظهر عليها الفريق خصوصاً في الشوط الثاني أمام العين والذي استقبل فيه مرمى الفجيرة ستة أهداف لافتاً إلى أن الهزيمة بالتأكيد واردة في كرة القدم وعلى الجهاز الفني ضرورة تصحيح المسار وإعادة الفريق إلى عهد الانتصارات خلال مواجهة الشارقة يوم الخميس المقبل ضمن الجولة السادسة من دوري الخليج العربي والتي لا تقل أهمية من مباراة العين خصوصاً وأن الشارقة يطمح للانفراد بالصدارة وسيلعب المباراة بهدف تعويض فقدانه لنقطتين أمام حتا بعد نهاية مباراة الفريقين على وقع التعادل ونحن ايضاً ذاهبون لتحقيق النتيجة الإيجابية التي ينتظرها جمهورنا الذي غادر ملعب الفجيرة وهو في قمة الحزن نتيجة الهزيمة بسباعية لافتاً إلى ان اللاعبين تعاهدوا على الظهور بشكل مغاير امام الشارقة ومصالحة انصار الفريق .

تراجع الأجانب

وحول الأداء المتراجع لعدد من الأجانب أشار اليماحي إلى أن المحترفين يحتاجون لوقت أطول للتقييم وبالتأكيد لن تكون هناك تنقلات جديدة حالياً بغد غلق باب الميركاتو الصيفي ولذلك علينا الصبر حتى فترة الإنتدابات الشتوية وعلى ضوئها نقرر مصير الأجانب وفي اعتقادي بأن بقاء او رحيل المحترفين الأجانب راجع لتقارير اللجنة الفنية والتي ستقيم عمل المحترفين مشيراً الى أن البرازيلي جوناثان بدأ في إظهار إمكاناته ومقدراته بعد أن سجل هدفين أمام العين تم إلغاء الأول بقرار من الفار واُحتسب الثاني فضلاً عن تحركات في الخط الأمامي كما أننا ننتظر من الليبيري وليام جبور الكثير في قادم الجولات خصوصاً وأن هذا اللاعب يتمتع بإمكانات مهولة وقدرات تهديفية عالية بعد أن شاهدناه مع ناديه السابق الوداد المغربي والذي توج معه بلقب الهداف.